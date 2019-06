Presentazione del libro di Riccardo Monti “Sud Perché No?” Taranto, 19 Giugno ore 17 Palazzo della Provincia

L’Italia riparta dal Sud! Dalle eccellenze, dalle energie migliori e dal rinnovato interesse degli investitori internazionali.

La grande ingiustizia subita dal Sud nell’allocazione degli investimenti infrastrutturali e della spesa pubblica, dovuta anche all’utilizzo del criterio della “spesa storica”, necessita di un rilancio del Mezzogiorno quale vera priorità del Paese.

Il rilancio del Sud è giusto, è necessario ed è anche possibile. Il perché è descritto nel libro “Sud Perché No?”, edito da Laterza (2018) che verrà presentato a Taranto mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 17, presso il Palazzo della Provincia. Una visione pragmaticamente ottimista della questione meridionale, basata su una attenta analisi delle opportunità che le discontinuità di questi anni stanno offrendo anche al nostro Sud.

In questo senso, Taranto e la Puglia rappresentano un “laboratorio” privilegiato per avviare una nuova fase di sviluppo in grado di coniugare turismo, territorio, ambiente, industria e infrastrutture.

La ZES Jonica, il boom del turismo nella Puglia meridionale, la ripartenza di Arcelor Mittal, sono tutti segnali che fanno ben sperare.

Il Sud ce la può fare. Ne discuteremo a Taranto presso il Palazzo della Provincia, con l’autore del libro Riccardo Maria Monti, Manager e imprenditore con un recente passato nelle istituzioni, Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto, Giovanni Gugliotti, Presidente della Provincia di Taranto, Vincenzo Cesareo, Presidente di Confindustria Taranto e Matthieu Jehl, AD Arcelor Mittal Italia.