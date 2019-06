Mercoledì a Viggiano conferenza organizzativa della Cisl con il segretario nazionale Piero Ragazzini

Sarà Viggiano, nel cuore del distretto petrolifero della Val d’Agri, ad ospitare la conferenza organizzativa della Cisl Basilicata il prossimo 19 giugno. Lo ha ufficializzato la segreteria regionale che ha pure annunciato la presenza del segretario nazionale Piero Ragazzini, che torna in Basilicata a poco più di un mese dagli attivi unitari nazionali di Cgil, Cisl e Uil a Matera. La conferenza organizzativa, che come di consueto cade a metà del mandato congressuale, si terrà all’Hotel Kiris, in Contrada Case Rosse, a un paio di chilometri dal centro abitato di Villa d’Agri, con inizio alle 9:30. I lavori saranno introdotti dalla relazione del segretario generale Enrico Gambardella. Il tema scelto per questa conferenza organizzativa – lo stesso dalla conferenza nazionale – è “Noi Cisl siamo nelle periferie con i giovani per il lavoro”, tema con il quale la Cisl di Annamaria Furlan fa proprio l’invito di Papa Francesco a prendersi cura delle tante periferie esistenziali che popolano la società contemporanea. Si discuterà anche di petrolio e della necessità di un salto di qualità delle relazioni industriali con le compagnie petrolifere e del dialogo appena avviato con la nuova giunta regionale su crescita e occupazione.