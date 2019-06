Gravina in Puglia: Riaperti i bagni pubblici di piazza Pellicciari

Riaperti, il 15 Giugno, i bagni pubblici di piazza Pellicciari. I locali erano stati chiusi al pubblico il 31 Maggio, dopo un assalto vandalico che aveva reso necessario procedere alla programmazione di interventi straordinari urgenti, alla luce degli ingenti danni causati ai servizi igienico-sanitari. Sull’accaduto una denuncia era stata presentata nell’immediatezza dei fatti alle forze dell’ordine dall’amministrazione comunale, che nelle more del ripristino della struttura aveva altresì disposto l’apertura in via temporanea e provvisoria del Diurno prospiciente piazza Scacchi. Adesso il ritorno alla normalità, con una spesa pari a circa 7.000 euro. I lavori sono stati eseguiti sotto il coordinamento dell’Area Tecnica, su impulso dell’assessorato al patrimonio guidato da Paolo Calculli.

