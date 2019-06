Castello Svevo di Bari: Women in Music. Undici sfumature di rosso

In occasione della Festa della Musica venerdì 21 giugno alle ore 17.30 il Polo Museale della Puglia e la Direzione del Castello Svevo di Bari, insieme all’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e alla Rappresentanza Italiana della Comunità Europea, con il contributo della SIAE, presentano Women in Music. Undici sfumature di rosso, recital pianistico di Annamaria Giannelli.

Prendendo spunto dal tema di questa edizione ‘Musica fuori centro – musiche periferiche’, saranno eseguite musiche di Anna Bon, Teresa Carreño, Clara Wieck, Wanda Landowska e Cecilie Chaminade, un repertorio tutto al femminile messo in relazione al ruolo spesso secondario, appunto periferico, che la donna ha occupato nella musica e in generale nell’arte. Clara Schumann, ad esempio, fu una delle pianiste più importanti e virtuose dell’epoca romantica nonostante all’epoca si consentisse solo raramente ad una donna di esibirsi in un concerto pubblico.

Per la manifestazione in oggetto saranno in vigore le ordinarie disposizioni di biglietteria.

