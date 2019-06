Latronico: a causa di un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 alle ore 15:30 di oggi, salvo imprevisti, in via Papaleo e via Tufo

Melfi: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l’erogazione dell’acqua potabile potrebbe subire cali di pressione o essere sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti.