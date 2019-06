“XXVI Cammino Nazionale delle Confraternite d’Italia”, i provvedimenti temporanei per la circolazione stradale

Provvedimenti temporanei per la disciplina della circolazione stradale in occasione del “XXVI Cammino Nazionale delle Confraternite d’Italia” in programma nella Città di Matera dal 14 al 16 giugno 2019.

Istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, in Piazza Duomo e Via Duomo, dalle ore 18:00 alle ore 23:00 e comunque fino a cessato bisogno;

Via Don Luigi Sturzo –tratto compreso Via Trabaci e Via Nazionale inclusa l’ area di sosta immediatamente adiacente ( piazzale ubicato tra Via Venezia e Via Trieste);

Via Dante –tratto compreso tra Via Dei Bizantini e Via Olivetti -;

Via Nazionale –tratto compreso tra Via San Pardo e Via Annunziatella-;

Via Annunziatella;

Via Rosselli -tratto compreso tra Via Cererie e Via Annunziatella/Via Gattini-;

Via Nicola Sole;