Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, 17 giugno 2019

L’UNIVERSITA’ CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE E ALLA SICCITA’, 17 GIUGNO 2019

In occasione della giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, lunedì 17 giugno, il convegno internazionale “IX International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops” (17 – 20 giugno 2019) dedica la prima sessione “Climate and water resource perspectives: social and economic aspects” alle tematiche riguardanti le prospettive di utilizzo della risorsa idrica e gli aspetti sociali ed economici determinati dai cambiamenti climatici.

Per l’occasione saranno presenti relatori provenienti da diverse istituzioni coinvolte sulla governance dell’acqua a livello globale, tra cui FAO (Food Agriculture and Organization of the United Nations), ICID (International Commission on Irrigation & Drainage), UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification), CIHEAM-IAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes), IWMI (International Water Management Institute). Alla manifestazione parteciperanno ricercatori provenienti da 25 paesi di tutto il mondo.

I convener Prof. Bartolomeo Dichio e Prof. Cristos Xiloyannis hanno voluto aprire il convegno alla cittadinanza organizzando la diretta streaming della cerimonia di apertura e della prima sessione dedicata ai cambiamenti climatici, 17 giugno ore 9:00 – 13:00. Sarà possibile assistere alla diretta streaming presso il Campus dell’Università degli Studi della Basilicata – sede Matera, via Lanera, 20 (Aula C204) e visitando il link: http://irrigationmatera2019.com/live-streaming/

La giornata celebrativa includerà i workshop tecnico-scientifici per educare gli operatori al risparmio della risorsa idrica, la tavola rotonda finalizzata al networking tra Gruppi Operativi che operano sul tema dell’irrigazione a livello nazionale, l’esposizione di strumenti e tecnologie da parte di oltre 25 aziende produttrici. All’interno del Festival è inoltre previsto un interessante programma culturale che prevede nella prima giornata del 17 giugno alle ore 21:00 (Campus dell’Università degli Studi della Basilicata – sede Matera, via Lanera, 20) lo spettacolo teatrale “Viaggio di psiche”, scritto e interpretato da Sista Bramini TeatroNatura, con la collaborazione della Cattedra UNESCO.

Programma completo 17-20 giugno del “Festival dell’innovazione su acqua e irrigazione” https://issuu.com/irrigationmatera2019/docs/alta

http://irrigationmatera2019.com/festival-of-innovation/

Prof. Bartolomeo Dichio e Prof. Cristos Xiloyannis