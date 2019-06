Agricoltura, Fanelli incontra i sindaci del Materano

Viabilità, canone irriguo, Imu agricola e risarcimenti per le calamità naturali le questioni affrontate

L’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, ha incontrato oggi il presidente della Provincia di Matera e i sindaci del Materano per affrontare le problematiche che affliggono il mondo agricolo dell’area.

Stringenti le questioni sul tappeto, a cominciare dalla viabilità rurale che, secondo quanto riferito dai sindaci, richiede interventi urgenti e immediati. Gli amministratori hanno rappresentato all’esponente della giunta Bardi anche l’eccessiva onerosità del canone corrisposto al Consorzio di bonifica, soprattutto a fronte della grave crisi che il settore sta attraversando. Tra le altre, infine, il pagamento dell’Imu agricola per la quale è stato chiesto l’esonero relativamente alle sanzioni e agli interessi relativi alle annualità 2014-2015.

L’assessore nei prossimi giorni affronterà con il Dipartimento la fattibilità di possibili soluzioni, tra cui la verifica dello stato strutturale di alcune strade rurali, la temporanea sospensione del canone irriguo a carico degli agricoltori e il possibile sgravio di sanzioni e interessi sull’Imu agricola relativamente agli anni 2014/2015.

Nell’occasione Fanelli ha reso noto lo stato delle pratiche istruite per risarcire gli agricoltori dei danni subiti per le calamità naturali, sia quelle relative agli eventi del 2013 e 2016, che quella riguardante la grandinata dello scorso maggio.

“Ritengo fondamentale – ha commentato l’assessore – il confronto con i rappresentanti della categoria e del territorio per concertare le priorità nelle varie strategie e politiche di intervento. Perciò è mia intenzione programmare incontri periodici non solo con le organizzazioni professionali e gli organismi espressione del mondo agricolo ma anche con gli amministratori per dare risposte concrete a un settore importante dell’economia lucana”.