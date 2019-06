“Spiagge Sicure” a Castellaneta Marina: firmato il protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune

Sottoscritto questa mattina il protocollo d’intesa tra il Prefetto di Taranto Dott.ssa Antonella Bellomo e il Sindaco di Castellaneta Avv.Giovanni Gugliotti, per il progetto “Spiagge sicure – Estate 2019”, che vede la principale località turistica della provincia di Taranto inserita nella lista dei 100 comuni italiani finanziati dal Ministero dell’Interno, per combattere abusivismo commerciale e attività illecite durante il periodo di massima affluenza turistica. Il progetto elaborato dall’Amministrazione Gugliotti è stato premiato

dal Viminale, grazie alla bontà degli interventi proposti e per le peculiarità di Castellaneta Marina, caratterizzata da numerose strutture ricettive e da un elevato numero di presenze (circa 340.000 nel 2018). Il finanziamento di € 42.000 sarà utilizzato per l’assunzione di agenti stagionali della Polizia Locale, per potenziare il servizio, con copertura anche delle ore notturne, pattugliamento della spiaggia e del

lungomare. Inoltre, saranno installate due torrette di sorveglianza sull’arenile e finanziata la promozione di campagne informative, tramite cartelloni posti all’ingresso delle spiagge libere, per contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione. «Castellaneta Marina è una delle località turistiche più apprezzate in Puglia – commenta Giovanni Gugliotti, primo cittadino di Castellaneta – grazie al mare pulito ed alla rigenerante Bosco Pineto che la circonda. Pregi naturali e qualità dell’offerta ricettiva che premiano la nostra località con la Bandiera Blu e le Vele di Legambiente, a cui affianchiamo anche un importante investimento in sicurezza, grazie alprogetto “Spiagge Sicure”, per consentire a tutti di trascorrere una vacanza serena e senza problemi».

