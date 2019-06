Innovation Road Lab: a Matera la tappa conclusiva del roadshow di Confindustria e Federmanager

Si terrà oggi a Matera la tappa conclusiva del roadshow di presentazione del progetto Innovation Road Lab, organizzata da Confindustria Basilicata e Federmanager Basilicata, con il supporto di 4.Manager, finalizzata a stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda.

Ad ospitare il roadshow, a partire dalle ore 10.00, sarà l’Hotel San Domenico al Piano. Introdurrà i lavori Antonio Braia di Confindustria Basilicata, seguito da Giuseppe Torre dell’Osservatorio 4.Manager e da Luigi Prisco di Federmanager Basilicata.

Moderata da Vito Carnimeo di Federmanager Puglia, la tavola rotonda vedrà a confronto Giuseppe Romaniello (Università degli Studi della Basilicata), Pierluigi Argoneto (T3 Innovation), Giovanni Schiuma (CLab – Università della Basilicata) e Renzo Sarli, Pintotecno Srl) sul tema “Esperienze di innovazione”. A concludere i lavori sarà, poi, il Presidente di Federmanager Basilicata, Luigi Prisco.

Innovation Road Lab è un progetto con capofila Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, destinato a 25 imprenditori e 25 innovation/temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un’iniziativa bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti – roadshow, visite aziendali, coworking, auditing e affiancamento aziendale – si integrano attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”. Cinque incontri sui territori, in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più innovativo.