Calcio: L’Elettra Marconia programma il futuro

La società è al lavoro per ampliare la base societaria. Borraccia: “La finale play-off sarà indimenticabile”

Smaltite le scorie dei festeggiamenti per l’approdo in Promozione, l’Elettra Marconia guarda già al futuro: la società jonica, infatti, ha iniziato a muovere i primi passi in vista della stagione sportiva 2019/2020, quando la compagine rossoblu sarà chiamata al difficile salto nel secondo campionato regionale, categoria che mancava ormai da anni a Marconia.

Il presidente rossoblu Salvatore Borraccia è tornato a parlare della grande affermazione rossoblu nella finale play-off: “Le emozioni che la squadra ha saputo regalare a questa comunità sono state incredibili – è il commento del numero uno dell’Elettra – La stagione è culminata con una promozione meritata e frutto del grande impegno di tutti gli interpreti, nonostante le difficoltà verificatesi nel corso della stagione e altre criticità fisiologiche che vengono a crearsi nel corso di un cammino così difficile. Siamo fieri dei nostri ragazzi, praticamente tutti giovani del posto, del nostro allenatore, che ha portato un’identità di gioco a questa squadra riuscendo a conquistare sul campo un successo meritato, e siamo fieri della nostra splendida tifoseria che, anche nei playoff, è stata determinante nel doppio successo di Bernalda e Montalbano, dimostrando grande maturità e sportività. Ora la società è al lavoro per chiudere le ultime pendenze di questo campionato e per programmare la prossima stagione, consapevoli delle difficoltà e della grande responsabilità che abbiamo verso la nostra comunità. Ci auguriamo di poter registrare l’interessamento di imprenditori locali e cittadini nell’ampliare la base societaria e garantire un futuro stabile a questa società e a questa comunità. Sul fronte stadio, dopo un incontro con l’Amministrazione Comunale, abbiamo appreso che i lavori inizieranno nei prossimi giorni: per la nostra società avere un campo sportivo in cui potersi allenare e poter sviluppare le attività sportive è un elemento assolutamente imprescindibile, per cui attendiamo con fiducia l’inizio degli interventi di riqualificazione dell’impianto comunale. Un altro tassello da puntellare è il settore giovanile: con la preziosa collaborazione della Polisportiva San Giovanni Bosco, con la quale già in questo anno è stata avviata una stretta partnership, intendiamo rilanciare e rendere ancora più ambizioso il nostro progetto sportivo per i giovani della nostra comunità”.

Nelle prossime settimane, dunque, verranno sciolti alcuni dei nodi che riguardano il futuro dell’Elettra Marconia: la prima certezza, però, è che la squadra marconese vorrà recitare un ruolo da protagonista anche nel campionato di Promozione.