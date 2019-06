Il presidente Bardi riceve l’arcivescovo di Matera-Irsina Caiazzo

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, questa mattina a Potenza ha accolto nel palazzo della giunta l’arcivescovo di Matera-Irsina, Giuseppe Caiazzo. Tra gli argomenti affrontati nel corso dell’incontro, la necessità di rafforzare le sinergie esistenti per valorizzare maggiormente il ruolo svolto dalla chiesa tra la gente e sul territorio. A questo proposito, il governatore ha garantito il proprio impegno per l’individuazione di possibili canali di finanziamento, a partire dai fondi europei, da destinare agli organismi religiosi per le attività legate al sociale realizzate in molte aree della Basilicata.

Dopo aver ricevuto un piccolo dono in ricordo della visita istituzionale, l’arcivescovo ha lasciato un messaggio nel libro riservato agli ospiti d’onore: “Lavorare insieme per il bene del nostro territorio e della nostra gente. Da parte della Chiesa di Matera-Irsina la massima collaborazione. Auguro al nuovo presidente Bardi e alla giunta regionale di aprire strade nuove per non rimanere vittime del ‘si è sempre fatto così’ che ha il sapore del pessimismo e della rassegnazione. Vi benedico”.