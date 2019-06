La Fondazione “Progetto Musica Basilicata” ospiterà Sabato 15 Giugno 2019 il “Color Duo” ;

il prestigioso gruppo cameristico è composto da Massimiliano Chiappinelli al pianoforte e da Biagio Orlandi al Sax Soprano, musicisti dalla solida attività concertistica internazionale.

L’evento previsto per le ore 18, si terrà presso la sede della Fondazione ,Palazzo Baronale di Scanzano Jonico, ed è organizzato in stretta collaborazione con l’Istituto Musicale “Trabaci” ,braccio operativo della stessa Fondazione “Progetto Musica Basilicata”.

Ospite di eccezione sarà il compositore neo-zelandese Micheal Williams, storico docente di composizione presso la Waikato University in Nuova Zelanda.

Il maestro Williams è stato insignito nel 2012 del prestigioso premio Sounz per la composizione contemporanea,essendo premiato per la sua opera LIRICO-MULTIMEDIALE “The Juniper Passion” ispirata agli episodi legati alla battaglia di Monte Cassino .

L’opera del celebre maestro neo-zelandese ha ottenuto il suo debutto nel 2013 presso il Teatro romano di Cassino.

La Fondazione “Progetto Musica Basilicata” è nata nel 2016 ad opera delle amministrazioni comunale di Scanzano Ionico e Montalbano Ionico che ne sono i soci fondatori.

Successivamente sono entrati a far parte della Fondazione anche i comuni di Tursi , Sant’Arcangelo e Pisticci che ne diventano soci benemeriti.

Questi ultimi mettono a disposizione contenitori per la formazione musicale dei ragazzi: la “Torretta Sansanelli” nel pieno centro storico di Sant’Arcangelo e l’Aula Musicale di Tursi, e il presso sito in Piazza Elettra di Marconia ,oltre che la storica sede principale del Palazzo Baronale di Scanzano dove tantissimi giovani allievi studiano attraverso un percorso altamente qualificato di formazione musicale professionale partecipando ai corsi preaccademici fino alla possibilità di entrare in conservatorio dopo il diploma di maturità e dopo aver terminato il percorso preaccademico che possono realizzare dentro le strutture gestite dalla Fondazione Progetto Musica Basilicata in collaborazione con l’istituto Trabaci.