Delegazione del Comune di Campofranco (CL) in visita alla città

Una delegazione del Comune siciliano di Campofranco (CL), composta dal Sindaco Rosario Pitanza e dal presidente della Pro Loco, Calogero Termini, ha incontrato, questa mattina, nella Sala Mandela del Municipio di Matera, il Sindaco Raffaello De Ruggieri e gli assessori alla Cultura e al Turismo, Giampaolo D’Andrea e Mariangela Liantonio.

L’incontro è servito a sondare la possibilità di accordi di valorizzazione reciproca dei rispettivi territori.

Campofranco, piccolo centro situato nel cruore della Sicilia sud-occidentale, è nota per i pupi di pane, caratterizzati da una mollica molto compatta e ricoperti da semi di sesamo. Vengono realizzati in occasione dei festeggiamenti in onore della Santo Patrono del paese, San Calogero.

Nel territorio di Campofranco sorge poi la riserva naturale di Monte Conca con un sistema di grotte scavate dal fiume Gallo d’Oro.

Il Sindaco Pitara ha invitato De Ruggieri a visitare il suo comune e organizzare insieme una serie di attività per promuovere i due territori. Nel ringraziare ed accettare l’invito, il primo cittadino di Matera ha sottolineato che “la Capitale europea della cultura può e intende svolgere un ruolo di protagonismo, non solo culturale, per recuperare il senso di appartenenza delle popolazioni meridionali attraverso la riscoperta della storia comune”.