Cultura di impresa: il CLabUnibas ospita la tappa lucana dell’Italian CLab Express

E’ prevista per mercoledì 12 giugno a Potenza, nel campus di Macchia Romana dell’Università di Basilicata, dalle 9:30 alle 12:00, la tappa lucana dell’Italian CLab Express ospitata dal CLabUnibas, con un workshop dedicato ad “Ispirare e sviluppare innovazione ed opportunità di business nella S3 della Basilicata” e con il pit stop del camper dell’Italian Clab Network.

L’Italian CLab Network nasce, per volere del MIUR, per riunire, all’interno della stessa rete, tutti i Contamination Lab degli Atenei italiani, tra cui il CLabUnibas operante presso l’Università di Basilicata diretto dal Prof. Giovanni Schiuma. Ad accomunarli è la promozione della cultura di impresa, l’idea che il sapere universitario possa essere speso con efficacia nel territorio circostante a favore dello sviluppo sociale e delle dinamiche imprenditoriali e di innovazione. La contaminazione fra gli studenti, i tutor e i docenti, lo scambio fra discipline differenti sono elementi fondamentali per la creazione di impresa. Il Network dunque si prefigge l’obiettivo di evidenziare i valori condivisi ma al contempo le specificità di ogni CLab aderente al progetto.

Ogni realtà appartenente al Network, ogni nodo della rete, emerge con particolari caratteristiche: specifiche metodologie di apprendimento, modelli di insegnamento particolari, ambiti di applicazione disciplinari differenti. Inoltre a differenziare ogni CLab dall’altro è il territorio, la collocazione geografica e le particolari esigenze imprenditoriali. Dalla necessità e dal desiderio di conoscere tutte le peculiarità del Network nasce l’idea di un progetto innovativo: l’Italian CLab Express.

In tale road show itinerante che – dal 31 maggio al 16 giugno – andrà a far visita a tutti i 20 Atenei che in questi anni hanno dato origine al proprio interno a un Contamination Lab, si colloca la tappa lucana del CLab Express che sarà organizzata dal CLabUnibas. Nello specifico, il Contamination Lab dell’Università della Basilicata (CLabUnibas) si propone come un centro di competenze aperto di natura fisica, virtuale e relazionale che adottando un approccio interdisciplinare e modelli innovativi di coinvolgimento, partecipazione, apprendimento, sperimentazione e comunicazione, assolve ad una funzione di catalizzatore, allevatore e promotore della cultura e delle conoscenze per l’imprenditorialità e l’innovazione per gli studenti universitari o coinvolti in formazione post-lauream dell’UNIBAS.

La tappa lucana del CLab Express contempla un momento di discussione aperta in cui allievi, esperti e docenti coinvolti del percorso formativo del CLabUnibas dialogheranno con i più importanti attori e stakeholders dell’ecosistema dell’innovazione della Basilicata, in un workshop dedicato ad “Ispirare e sviluppare innovazione ed opportunità di business nella S3 della Basilicata” che si terrà nell’Aula Magna DiMIE del Campus UNIBAS di Macchia Romana a partire dalle ore 9:30. Il workshop intende rappresentare un momento di dialogo, interazione e condivisione di esperienze tra vari attori volte a ispirare e stimolare ulteriormente negli allievi del CLabUnibas attitudini, comportamenti, abilità e orientamento all’innovazione ed all’imprenditorialità – soprattutto in relazione alla S3 Basilicata – nonché a presentare il ruolo, le attività, le relazioni e gli impatti che il CLabUnibas sta generando per l’ecosistema dell’innovazione della Basilicata.

In particolare, sono previsti i saluti istituzionali della Magnifica Rettrice Prof.ssa Aurelia Sole, della Pro-Rettrice alla Didattica Prof.ssa Patrizia Falabella, e del Direttore Generale Dott. Giuseppe Romananiello, la presentazione dell’Italian CLab Network a cura della Dott.ssa Laura Poletti e del Dott. Marco Casto del CLab UNICA, la presentazione del ruolo, delle attività e degli impatti del CLabUnibas da parte del Direttore del CLabUnibas Prof. Giovanni Schiuma e le testimonianze di alcuni allievi del CLabUnibas.

A seguire, è previsto un rapido ma efficace confronto su esperienze, progettualità ed opportunità per stimolare e rafforzare ecosistemi dell’innovazione e dell’imprenditorialità in Basilicata, con gli interventi del Dott. Pierluigi Argoneto di T3 Innovation, della Dott.ssa Margherita Perretti di Confindustria Basilicata, del Dott. Gaetano Torchia di Sviluppo Basilicata e degli imprenditori Antonio Candela di UniversoSud, di Ivo Marino di Cervellotik e SchoolUp e di Michele Cignarale di Tbox Chain, con un question time finale.

Contemporaneamente, nel piazzale interno del campus universitario, vi sarà il pit stop del Camper dell’Italian CLab Network che svilupperà, insieme al gruppo del CLab Unibas, in forma leggera e divertente attività informativa, promozionale e divulgativa rivolta a studenti ed a tutti gli interessati sull’iniziativa complessiva “Contamination Lab” e sulle specifiche attività organizzate e sviluppate in loco dal CLabUnibas.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del CLabUnibas www.clabunibas.it