Andria: Rapina in farmacia. Arrestato dai Carabinieri un pregiudicato 22enne del luogo

Si era presentato, di buon ora, da solo, ed in uno stato di forte agitazione, in una farmacia di Andria, brandendo un coltello e facendosi consegnare l’incasso, fuggendo, subito dopo, a bordo di un ciclomotore.

Scattato l’allarme, i Carabinieri della locale Compagnia, già in servizio perlustrativo in diverse zone della città, allertati dalla centrale operativa, raggiungevano in forze il luogo dove si era appena consumato il delitto, immortalato dalle telecamere di video sorveglianza, interne ed esterne, della stessa farmacia.

Ad una delle pattuglie intervenute, appartenente alla Sezione Operativa, bastava vedere le immagini dei filmati di video sorveglianza per identificare, nell’immediatezza, l’autore della rapina, che veniva prontamente raggiunto, mentre faceva rientro nella propria abitazione, e così arrestato. Nella circostanza, veniva anche rinvenuto e sottoposto a sequestro il ciclomotore utilizzato per la rapina, sprovvisto di targa. Sul manubrio erano ancora presenti tracce ematiche causate da delle ferite ad una mano che il malfattore si era procurato, all’interno della farmacia, nelle fasi concitate dell’azione delittuosa.

Si è conclusa così la mattinata di un giovanissimo pregiudicato di Andria, il 22 enne M.V., con precedenti specifici, il quale, dopo l’arresto, su disposizione della competente A.G., è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani.

L’intensificazione dei servizi perlustrativi nell’area urbana, messi in atto da qualche tempo dalla Compagnia dei Carabinieri di Andria, per contrastare i reati contro il patrimonio e la persona, uniti alla buona conoscenza, da parte dei militari, dei pregiudicati presenti sul territorio, si sono rivelati risolutivi nell’assicurare alla giustizia l’autore di una rapina ad una farmacia.