Policoro: In arrivo 5 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici

L’Amministrazione comunale di Policoro fa sapere attraverso una nota di aver approvato il protocollo di intesa con la Società Enel X Mobility S.r.l. (del Gruppo Enel), relativo alla installazione di 5 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, posizionate in aree di parcheggio strategiche.

“Da sempre sensibile alle problematiche ambientali di risparmio energetico e contenimento delle emissioni inquinanti, con delibera n.84 del 30 maggio 2019 – è scritto nella nota – l’amministrazione Comunale ha approvato il protocollo di intesa con la Società Enel X Mobility S.r.l. (del Gruppo Enel), relativo alla installazione di 5 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, posizionate in aree di parcheggio strategiche.

L’adesione ad una iniziativa nazionale della società Enel X, consentirà al Comune di Policoro di dotarsi di un servizio di ricarica, a cura e spese della stessa Enel X, cui si potrà accedere attraverso l’utilizzo di una card/tessera o una app che offrono servizi di ricarica per accedere alle stazioni.

Il protocollo d’intesa è un primo passo fondamentale che porta la città verso una mobilità sostenibile, creando altresì un valore aggiunto alla sua vocazione turistica.”