Pochi clic e zero code, dal 25 giugno servizi cimiteriali on line sul portale Matera digitale

Si amplia l’offerta del portale Matera digitale. Da lunedì 25 giugno sarà avviata la digitalizzazione dei servizi cimiteriali. L’acquisto dei loculi e il disbrigo delle pratiche potranno essere effettuati con pochi semplici clic, direttamente on line.

Il servizio è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Vicesindaco di Matera Giuseppe Tragni, il presidente della società Servizi Locali, Giuseppe Carratta, oltre ai funzionari e tecnici dell’Amministrazione comunale e dell’azienda.

“Continua l’impegno del Comune per migliorare la qualità e la quantità dell’offerta dei servizi digitali – spiega Tragni –. Con la sezione specifica sui servizi cimiteriali, semplifichiamo la vita dei cittadini e delle aziende del settore in momenti della vita in cui si ha bisogno di tutto, tranne che della burocrazia”.

12mila utenti registrati, 3000 pagamenti on line, 86% di giudizi positivi sulla facilità di accesso: sono questi i numeri più significativi del portale Matera Digitale.

“Matera – ha sottolineato il presidente di SL, Carratta – è un’eccellenza tra i comuni d’Italia per la digitalizzazione dei servizi amministrativi. Qui, davvero i cittadini comunicano interattivamente con gli uffici. Adesso sarà possibile effettuare tutti i servizi cimiteriali con un format predefinito, in maniera semplice e senza code estenuanti. Niente più carte, quindi, bastano pochi clic per concludere in pochi minuti operazioni che prima venivano svolte in mezza giornata”.

Il 13 giugno prossimo il nuovo sistema sarà presentato in una riunione tecnica alle agenzie funebri.

Il programma sarà operativo a partire dal 25 giugno. Sarà attivabile collegandosi al sito www.comune.matera.it e cliccando nella sezione Matera digitale.