L’Arena del Sole è agibile, arriva il via libera definitivo della Commissione comunale pubblico spettacolo

La Commissione di vigilanza pubblico spettacolo ha rilasciato parere favorevole definitivo all’agibilità della Arena del Sole.

La struttura polifunzionale per le arti performative potrà quindi essere utilizzata per lo svolgimento di concerti, attività teatrali e altri eventi culturali.

La struttura all’aperto avrà una capienza massima di 5000 persone in piedi o, in alternativa, di 3408 posti a sedere.

Da oggi le attività di gestione saranno effettuate dalla società Studio Ega Srl, che si è aggiudicata la gara d’appalto.

“Matera – sottolinea il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, che ha presieduto personalmente la Commissione – finalmente può disporre di una struttura in grado di ospitare eventi in una cornice adeguata al ruolo di una Capitale europea della Cultura. L’attento lavoro effettuato dalla Commissione, ha permesso di approdare ad una soluzione definitiva per uno spazio di vitale importanza per la città e che rappresenta un altro simbolo di una città che, in quest’anno straordinario, continua a crescere e ad assumere una dimensione sempre più internazionale”.