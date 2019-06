Amministrazione Pisticci su questione Mensa

Pia

Il funzionamento della Commissione Mensa ha permesso all’Amministrazione Comunale di monitorare costantemente l’andamento del servizio nel corso dell’anno e ha garantito una rapida risoluzione delle criticità emerse.

Si ricorda, a tal proposito, che la Commissione Mensa nasce nel 2017, grazie alla ferma volontà dell’Amministrazione Comunale di coinvolgere le famiglie degli studenti che fruiscono del servizio per condividere con loro un percorso comune di controllo, visto che negli anni l’attenzione verso la mensa scolastica è stata sempre alta nella nostra comunità e ha destato vivo interesse.

Dall’analisi delle schede di valutazione compilate dai membri della Commissione nel corso dei vari sopralluoghi emerge un sostanziale giudizio positivo nei confronti del servizio offerto nei vari plessi scolastici del territorio, nonché delle attività svolte presso il centro di cottura di Tinchi.

Le valutazioni della Commissione si sono concentrate sugli ambienti, sulla dispensa, sul refettorio, sul menu e sulla qualità dei pasti.

Nel corso dei vari sopralluoghi, la criticità più importante riscontrata ha riguardato la somministrazione dei cibi presso un’aula della Scuola Media “Quinto Orazio Flacco” di Marconia, riscontrata anche dai NOE che, tuttavia, non hanno rilevato criticità relativamente alla qualità dei pasti o ad altri aspetti legati al servizio mensa. In questo caso l’Amministrazione Comunale è intervenuta immediatamente, disponendo la somministrazione dei pasti direttamente nelle classi degli alunni, come accade regolarmente e senza problemi in altri plessi scolastici del Comune.

Dal verbale della visita dei NOE al centro di cottura, inoltre, si evince la conformità degli ambienti alle normative vigenti e il pieno rispetto dei requisiti di igiene.

Relativamente a quanto asserito dai membri della Commissione circa le numerose richieste inoltrate a mezzo pec o protocollate a mano, sono pervenute al Comune di Pisticci tre richieste, di cui solo una sottoscritta da tutti i componenti e risalente all’11 aprile, in cui venivano indicate una serie di criticità, prontamente affrontate. Su tutte, la somministrazione dei bastoncini di pesce, immediatamente segnalata alla ditta con nota ufficiale della Responsabile del Servizio.

Sulle altre criticità trasmesse nella nota dell’11 aprile, va innanzitutto precisato che una variazione del menu può effettuarsi solo se viene riscontrato un interesse generale e, comunque, la competenza non è né del Comune di Pisticci, né della ditta appaltatrice, ma solo dell’Azienda Sanitaria di Matera che, attraverso professionisti qualificati, provvede periodicamente alla definizione dei menu, rispondenti alla normativa vigente in materia e al fabbisogno dei bambini.

Le altre due richieste della Commissione, invece, a firma di un unico genitore, riguardavano temi non di competenza della Commissione mensa, per cui la convocazione di un incontro non poteva effettuarsi.

La contemporanea vicenda legale che ha interessato il servizio mensa non ha permesso di fissare un incontro con i membri della Commissione nell’ultimo mese del servizio, ma l’Amministrazione Comunale ha sempre collaborato attivamente con i genitori, assicurando la massima disponibilità nella risoluzione delle criticità.

Consideriamo importante il supporto della Commissione per migliorare il servizio offerto ai bambini e, alla luce delle spiegazioni fornite, non comprendiamo le accuse di disattenzione verso l’alimentazione dei bambini che frequentano la mensa, tra cui ci sono anche i nostri figli e auspichiamo per il nuovo anno scolastico una collaborazione costruttiva e improntata all’interesse collettivo.

Ufficio di Segreteria

Comune di Pisticci