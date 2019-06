Continua la protesta degli agricoltori del Metapontino, che domenica mattina si sono dati appuntamento a Scanzano jonico per “dire basta alla morte dell’agricoltura nella fascia jonica”. Gli agricoltori riuniti in un Comitato hanno per segno di protesta regalato a tutti i passanti i prodotti delle loro coltivazioni. Ai nostri microfoni un rappresentante degli agricoltori, Nicola Malvasi, spiega i motivi della protesta.

