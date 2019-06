CANDIANI A MATERA INCONTRA I SINDACATI DEI VIGILI DEL FUOCO. INCONTRO POSITIVO

Il Sottosegretario all’Interno Sen.Stefano Candiani, assieme al Capo del Corpo Fabio Dattilo, ha incontrato a Matera, le rappresentanze sindacali dei vigili del fuoco locali. ” Seppur non programmata, abbiamo accolto volentieri la richiesta di un incontro da parte delle rappresentanze sindacali dei vigili del fuoco per un confronto sereno e costruttivo. L’incontro si è svolto in un clima positivo ed affabile – precisa Candiani – dove i vigili del fuoco hanno espresso soddisfazione per l’impegno fin qui profuso dal Corpo Nazionale. Nel corso del confronto abbiamo condiviso con i sindacati i progetti imminenti che, nello specifico, riguardano il potenziamento dei mezzi e la riqualificazione dell’organico che verrà incrementato con nuove unità. Come ribadito, riteniamo necessario anche proseguire la convenzione con la Regione e per questo incontreremo il Governatore Bardi, perché crediamo che il rapporto con le Istituzioni debba essere sviluppato sul territorio al fine di garantire le buone esperienze fino qui fatte.

Correlati