Matera: Parte la riqualificazione di Via Lucana

Inizieranno lunedì 17 giugno i lavori per la riqualificazione degli attraversamenti pedonali e dei percorsi di accesso al centro storico lungo l’asse viario Via Lucana-Via XX Settembre.

E’ quanto annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Trombetta, nel corso di una conferenza stampa in cui è stato presentato anche il progetto di realizzazione del percorso pedonale che unisce Piazza della Visitazione con Piazza Vittorio Veneto.

Un milione e 250mila euro l’importo delle opere previste per l’ammodernamento della dorsale viaria Via Lucana-Via XX Settembre. Saranno realizzate in 60 giorni lavorativi.

L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione stradale, dalla Provincia fino alla Villa Comunale, e la realizzazione di 14 attraversamenti pedonali. Saranno inoltre riqualificati i marciapiedi e le strade che intersecano Via Lucana (Via Protospata, Cappelluti, Passarelli, Roma, De Blasiis, Gramsci, Spine Bianche, De Sariis ecc.).

“I lavori – ha spiegato Trombetta – saranno realizzati per stralci. Si partirà con il rifacimento dei marciapiedi di Via Lucana e con la fresatura del primo tratto della strada, in prossimità della Provincia. Le operazioni di fresatura e bitumatura saranno effettuate nelle ore notturne, mentre quelle di riqualificazione dei marciapiedi avverranno di giorno. I lavori saranno interrotti dal 28 giugno al 3 luglio, quando saranno rimossi completamenti i cantieri. La firma del contratto con l’azienda aggiudicataria è prevista per mercoledì ma materialmente si inizierà a lavorare a partire da lunedì 17 giugno”.

L’Assessore Trombetta ha poi presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione dell’asse di collegamento “piazza della visitazione-piazza vittorio veneto” e delle aree adiacenti.

“Abbiamo pubblicato il bando di gara per la realizzazione dell’opera con scadenza 25 giugno. 1milione e 150mila euro l’importo complessivo delle opere previste che dovranno essere concluse entro 110 giorni. I lavori dovrebbero, ragionevolmente, essere avviati in autunno. Lungo il percorso pedonale saranno installate panchine digitali che consentiranno la ricarica dei dispositivi di telefonia mobile e dei tablet”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sullo stato delle strade cittadine, l’assessore ai Lavori pubblici ha sottolineato che: “La gestione delle procedure per la realizzazione degli interventi nei Rioni Spine Bianche, Agna, Serra Rifusa, Aquarium-Giada, è stata affidata a Invitalia. Sempre Invitalia dovrà far partire i bandi per la riqualificazione delle strade di accesso alla città: Aia del Cavallo, Serra Rifusa-VillaLongo, Via Gravina-Via Dante, MateraSud, Ingresso La Martella-Via Vesuvio. Per questo motivo il Comune in questa fase può solo eseguire rattoppi, tra mille difficoltà, vista la vastità delle zone di intervento”.