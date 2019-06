I.T.C.G.T Tursi: Inaugurazione laboratori innovativi

Martedi 11 giugno 2019 saranno ufficialmente inaugurati presso l’ITSET Manlio Capitolo di Tursi due nuovi laboratori ad alto livellio innovativo di: “Comunicazioni Digitali, Fibre Ottiche e Lan, ed Informatica” e di “Topografia, Matematica, Scienze, Robotica, Elettronica e Coding”.

Questi spazi di alta tecnologia sono il risultato di due progetti PON FERS 2014/2020 portati a termine nel corrente anno scolastico; essi sono il frutto del lavoro attivo e sinergico dei dirigenti scolastici Anna Di Trani, attualmente in carica presso l’Istituto, e Angelo Castronuovo, dirigente dello stesso Istituto nel precedente anno scolastico, cui si è aggiunto l’impegno e l’interessamento di numerosi docenti.

I laboratori così concepiti offriranno una vasta gamma di opportunità di apprendimento per i discenti dell’ITSET Manlio Capitolo. Essi si compongono di nuovi PC con microprocessori avanzati, tablet, schede Arduino, robot, oscilloscopi, multimetri, TV interattive che permetteranno al docente di realizzare una didattica innovativa. Anche il laboratorio di topografia ha una nuova veste grazie alla strumentazione d’avanguardia che sarà messa a disposizione dell’apprendimento dei ragazzi dell’indirizzo CAT.

“In un istituto ad indirizzo tecnico come il nostro l’implementazione delle aree dedicate alla didattica di laboratorio è uno dei nostri obiettivi principali, è un impegno molto forte che sentiamo nei riguardi dei nostri ragazzi -dichiara Anna Di Trani- ci adoperiamo perché essi acquisiscano una preparazione al passo con i tempi, soddisfacendo al meglio le richieste del mondo occupazionale”.

In una scuola dove il setting d’aula è fondamentale i nuovi device digitali si affiancano alla didattica tradizionale offrendo all’alunno nuove opportunità di conoscenza. Tali arredi permetteranno l’applicazione di nuove metodologie didattiche quali cooperative learning, peer tutoring, flipped classroom e role playing che abbiano l’alunno al centro del processo formativo, autore principale della sua crescita culturale e umana, con il docente quale mero coordinatore delle attività .

Learning by doing, imparare facendo, è una competenza di base fondamentale e questa potrà essere messa in pratica soltanto se si offrono ai discenti i giusti mezzi per farlo: con le attività laboratoriali si padroneggiano meglio e più concretamente le conoscenze e le abilità che diventano competenze.

In concomitanza con tale evento l’ITSET Manlio Capitolo dedicherà spazio alla cultura con un incontro al quale interverranno la prof.ssa Luciana Capitolo scrittrice, nipote del giurista Manlio Capitolo, insigne cittadino di Tursi, a cui la scuola è intitolata, e la prof.ssa Elena Chiari, nipote della poetessa Carmela Ayr.