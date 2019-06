A Rocca Imperiale, ritorna il concorso di poesia “Il Federiciano”

Ritorna, per gli appassionati di scrittura, il consueto appuntamento con il concorso di poesia «Il Federiciano», che ha reso famosa la cittadina di Rocca Imperiale con l’appellativo di «Paese della Poesia». Sulle facciate delle case del borgo antico, infatti, sono affisse le poesie realizzate in stele di ceramica, utilizzate come arredo urbano. E così, incamminandosi nei vicoli del suggestivo centro storico, si incontrano i versi di autori italiani e di fama mondiale, come Dacia Maraini, Alda Merini, Manlio Sgalambro, Lawrence Ferlinghetti, Alejandro Jorodowsky, e tanti altri.

Ma la speciale antologia a cielo aperto è un sogno ambito da tanti aspiranti poeti di tutta Italia e dall’Estero che, grazie al concorso di poesia “Il Federiciano” (il concorso è il più importante in Italia per i testi inediti) possono sognare di conseguire una stele tutta loro, raffigurante la propria poesia, che va ad aggiungersi a quelle dei Grandi nomi della Cultura. Un premio speciale, quindi, per chi coltiva l’arte in versi, che può accostarsi così all’Olimpo dei Grandi Autori, vedendosi legittimata la propria vocazione poetica.

Ci sono ancora pochissimi giorni per partecipare. La data di scadenza ultima è fissata per il 20 giugno (il bando è consultabile a questo link: http://www.rivistaorizzonti.net/concorsofedericiano.htm). Dopodiché una prestigiosa giuria, tra cui spiccano i nomi dell’ideatore del Premio Giuseppe Aletti, di Mogol, Franco Arminio, Davide Rondoni, Francesco Gazzè, Alessandro Quasimodo, Pino Suriano, del direttore editoriale Valentina Meola, di Lucia Abbate, della giornalista Caterina Aletti, di Donatella Imbastari, Giorgia Marcelli e Veronica Cerqua, di alcuni tra i più importanti poeti internazionali, come Dato Magradze (Georgia), Hafez Haidar (Libano), Ahmad Al-Shahawy (Egitto), decreterà i nomi dei due vincitori del prestigioso premio, che non verranno avvisati in anticipo, ma comunicati soltanto durante il festival «Il Federiciano», la cui edizione del 2019 si terrà dal 27 luglio al 4 agosto.

La prossima edizione (l’undicesima) promette un calendario ricco di eventi con incontri letterari, spettacoli, musica, teatro, cinema e la partecipazione di importantissimi ospiti su cui al momento vi è il più totale riserbo. Inoltre, come ci si aspetta da un festival di cultura di alto livello, che è anche sostenuto dalla Regione Calabria e dal Comune, un aspetto molto importante è rappresentato dalla formazione: i frequentatori del festival avranno la possibilità di frequentare corsi di perfezionamento di scrittura e una masterclass mai realizzata prima, che coinvolge 10 docenti tra autori, poeti e artisti prestigiosi, che si dedicheranno alla docenza per insegnare i trucchi del mestiere.

I tanti frequentatori del festival potranno cimentarsi nella scrittura, in un luogo accogliente, tra natura, mare, storia e buon cibo, coltivando la passione dell’arte con gli eventi in programma, e sentirsi a casa, in quella che è diventata la dimora per eccellenza della poesia. Conosciuta in tutta Italia, e oltre i confini nazionali.