Arriva a Potenza grande circo itinerante dei giochi di società

Parte domenica 9 giugno, nella centrale Piazza Mario Pagano di Potenza, il colorato tour dell’​Associazione Zio Ludovico, con il suo ​Ludopark – Basilicata in gioco​, ​uno dei Progetti di comunità di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Per tutta la giornata, dalle 10.00 alle 20.00, ​Zio Ludovico

​ (il present-attore ​Emanuele Cristallo​ ) e i suoi volontari inviteranno tutti, adulti e bambini, curiosi e distratti, a mettersi in gioco in maniera sana e inclusiva e con la presenza di un tavolo dimostrativo di Lucanum e i suoi inventori iinformatica.

A ognuno dei tavoli un tutor si preoccuperà di spiegare uno dei tanti giochi a disposizione della struttura errante e assicurerà il corretto svolgimento della sessione dimostrativa per tutta la durata della partita, intervenendo al bisogno. Al fine di aumentare la relazione tra gli avventori, si valuterà di volta in volta la possibilità di effettuare anche piccoli e brevi tornei del ​Gioco del Giorno​.

La Ludoteca viaggiante sarà protagonista per gran parte del 2019 in alcune piazze della nostra regione (Potenza, Matera, Barile, Montescaglioso, Ferrandina e Pisticci). Saranno coinvolte le comunità lucane al fine di diffondere e valorizzare il gioco da tavolo come strumento indispensabile di socializzazione e ricreazione. Vi meraviglierete a constatare con quale facilità il gioco da tavolo si sostituirà a quelli tecnologici, giochi che, in molti casi, connettono dividendo. Imparerete a divertirvi anche arrivando secondi, rinforzando il valore del rispetto delle regole. Scoprirete così quanto sia facile stare bene con gli altri, a prescindere dall’età e dagli interessi.

I giochi da tavolo selezionati saranno veloci da spiegare e capire, didatticamente utili, divertenti e di breve durata. Alcuni richiederanno piccoli sforzi di concentrazione e/o ragionamenti logico-matematici, facilmente superabili anche dai bambini. L’allestimento dello spazio ludico, nel suo insieme, ricorderà quello di una tipica attrazione da Luna Park. L’unico biglietto da pagare è quello di sedersi e lasciarsi andare, al divertimento e alla sfida! George Bernard Shaw affermava che l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Le altre date si terranno a Matera, in Piazza Vittorio Veneto, il 16 giugno, a Montescaglioso il 21 luglio, a Ferrandina il 2 settembre, a Barile il 6 ottobre e il 27 ottobre a Pisticci.

Per prenotare una data nella vostra città, scrivete a ​ZIOLUDOVICO@GMAIL.COM​ o sui canali social dell’Associazione.