Ambiente, Assessore Rosa ha incontrato i sindaci dell’area Cova

L’esponente dell’esecutivo ha spiegato che la riunione è stata convocata per “una valutazione della procedura di rinnovo dei permessi di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in Val d’agri”

Nell’ambito di un percorso “di collaborazione e di condivisione intrapreso con le amministrazioni riguardo le scelte da operare”, l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa ha incontrato oggi, a Potenza, nella sede del Dipartimento, i sindaci dei comuni di Viggiano, Montemurro e Grumento Nova. Erano presenti all’iniziativa, anche il direttore generale del Dipartimento Ambiente, Carmen Santoro, la dirigente dell’Ufficio Compatibilità ambientale, Emilia Piemontese, il funzionario responsabile Lucia Possidente ed i tecnici e consulenti dipartimentali. “Oggetto dell’incontro – ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa – è stato la valutazione della procedura di rinnovo dei permessi di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in Val d’agri, a seguito della scadenza della precedente concessione. Nell’ottica di una sostenibile continuità delle sole estrazioni già autorizzate, ritenuto indispensabile un incremento dei controlli e dei monitoraggi ambientali, nonché spingere verso innovazioni tecnologiche del processo produttivo e di gestione delle acque emunte – ha detto ancora l’esponente dell’esecutivo regionale – si è inteso condividere tali aspetti con i territori interessati. Dall’incontro è emersa l’esigenza di pianificare tutte le attività di valutazione e di controllo, in materia petrolifera, in maniera sinergica e con un nuovo approccio – ha concluso Rosa – di totale trasparenza nei confronti dei cittadini.