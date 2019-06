Coldiretti: Avversità meteorologica nel metapontino, danni per oltre 10 milioni di euro

E’ quanto fa sapere il presidente regionale, Antonio Pessolani, in una lettera all’assessore Fanelli

“A tutt’oggi i nostri uffici hanno prestato assistenza ai nostri soci per la trasmissione di oltre duecento segnalazioni, senza dunque tener traccia di quelle gestite in autonomia dai produttori agricoli, benché nostri soci, nonché di quelle raccolte da altre organizzazioni sindacali . Si segnala inoltre che il numero delle segnalazioni è in costante aumento”. Lo fa sapere il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, in una lettera inviata all’assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Francesco Fanelli, “a seguito dell’eccezionale avversità meteorologica che ha colpito buona parte del territorio del Metapontino lo scorso 12 maggio” per portarlo a conoscenza “dello stato delle cose relativamente alle segnalazioni presentate per il tramite dei nostri uffici nonché della provvisoria una prima stima dei danni “. Pessolani evidenzia che “per quanto concerne la stima dei danni, sempre con riferimento alle sole domande raccolte da Coldiretti, è stata superata la soglia dei 10 milioni di euro. Si tratta di un dato che rende piuttosto evidente l’eccezionalità dell’evento e, al contempo, la sua drammaticità”. “ Pertanto si rende quanto mai necessaria ed urgente – conclude il presidente di Coldiretti Basilicata – una misura di intervento che sarebbe opportuno poter condividere in un incontro che, si spera, possa essere convocato con urgenza”.