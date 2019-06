A Castellaneta arriva la Notte Bianca dei Bambini

Arriva a Castellaneta “La Notte bianca dei Bambini”, una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento pronta ad entusiasmare i più piccoli. L’evento si terrà nella serata di sabato 9 giugno tra

piazza Principe di Napoli, via San Francesco e Via Roma, trasformando la città di Valentino in un grande e colorato circo a cielo aperto. Organizzato dal Comune di Castellaneta e dalla Pro Loco Rodolfo

Valentino, l’evento si articola lungo un ricco programma di esibizioni e attività ideate per la gioia dei bambini. A partire dalle ore 19:00, fino a tarda serata, si susseguiranno spettacoli di gonfiabili,

cantastorie, trampolieri, mangiafuoco, clown, mascotte, free band, teatro dei burattini, animazione di strada, spettacolo circense, laboratori didattici, ritrattista, scuola di danza e, in collaborazioni

con le associazioni locali Fortitudo, la Palestra Il Grande, Valentino Basket, Taekwandoo School, Volley Castellaneta e Acd Castellaneta, esibizioni di tennis, basket, pallavolo e calcetto freestyle.

«La macchina organizzativa è in moto da tempo per la messa a punto di un evento, ricco di tante novità ed attrazioni – afferma l’assessore alle cultura e vicesindaco, Anna Rita D’Ettorre – La Notte bianca dei Bambini, è per il Comune di Castellaneta un’occasione utile a favorire

l’aggregazione e la socializzazione dei bambini e delle loro famiglie. Un momento di svago, ma anche di confronto e interazione. Mi complimento con l’organizzazione de La Notte bianca dei Bambini, per l’impeccabile cura di ogni dettaglio tecnico e artistico. Accogliendo la richiesta giunta dalla cittadinanza, proponiamo dunque un evento capace di coinvolgere bambini e adulti».