Zes: Ministro Lezzi firma decreto per l’istituzione della Jonica

Nasce tra Puglia e Basilicata la terza Zes, può essere motore di sviluppo anche per Taranto

“Nella giornata odierna ho firmato il decreto che istituisce la Zes Ionica. Si tratta della Zona logistica speciale compresa la Puglia e la Basilicata che ha nel porto di Taranto il distretto portuale di riferimento”.

Lo afferma in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

“Mi auguro che questa Zes possa diventare quanto prima per l’area ionica uno strumento di crescita, anche occupazionale, incentivando investimenti da parte di aziende e imprenditori del territorio, italiani ed esteri. Per parte mia ho cercato di rendere le Zes più attrattive attraverso alcuni interventi compiuti nel corso dell’anno: l’istituzione di un fondo da 300 milioni per le imprese, la sospensione dell’Iva e lo snellimento delle procedure burocratiche per le aziende che vogliano insediarsi nelle Zes.

Quella Jonica è la terza Zes che viene istituita, dopo quella della Campania e della Calabria. Rispetto a quelle che ancora mancano all’appello, in alcuni casi siamo a buon punto e auspico che nelle prossime settimane verrà completato il loro iter”.