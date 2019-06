Summa: Zes Jonica, una grande opportunità

Subito un tavolo di confronto per costruire un nuovo grande piano di sviluppo

L’istituzione della Zes Jonica rappresenta un tassello importante per il futuro della nostra regione. Una grande occasione per definire un progetto di sviluppo che guardi alla creazione di buona occupazione, all’innovazione delle filiere produttive e all’ambiente in Basilicata.

Una grande opportunità su cui investire e concentrare azioni per sviluppare logistica, scambi commerciali, filiere agroalimentari, incentivando la capacità delle imprese lucane e del sud di internazionalizzarsi. Questa è la precondizione affinché la Zes rimetta il Mezzogiorno al centro del Mediterraneo, dando risposte alle sfide globali che abbiamo dinanzi.

Per questo motivo chiediamo che il presidente Bardi e l’assessore regionale Cupparo convochino subito un tavolo di confronto con i sindacati per costruire un nuovo grande piano di sviluppo che può avviarsi attorno alle potenzialità della Zes.