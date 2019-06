SIRINO IN TRANSUMANZA, IV edizione

a cura di “Basilicata a way of living”

A GRANDE RICHIESTA TORNA “MISS PODOLICA”

Per la quarta edizione di “Sirino in Transumanza”, che andrà in scena nel prossimo week end, sabato 8 e domenica 9 giugno a Lagonegro, nei pressi del comprensorio del monte Laudemio, sulle sponde dell’omonimo lago di origine glaciale, torna a grande richiesta “Miss Podolica”: l’originalissimo concorso nato da un’idea dello chef Luigi Diotaiuti e che, invece di una ragazza affascinante, vuole premiare in carne ed ossa la vitellina di razza podolica con meno di tre mesi tra le più belle e sane di quelle che, appena nate e al seguito delle mandrie con centinaia di capi, saranno presenti alla manifestazione. Un evento nell’evento, in collaborazione con la Coldiretti di Basilicata e con l’Ara (Associazione regionale allevatori), che ha riscosso un successo enorme nella passata edizione, quella del 2018, soprattutto tra il pubblico dei più piccini, entusiasti di avvicinare e poter accarezzare i piccoli e graziosissimi animali, per poi scegliere quello che più gli piace, vivendo così un’esperienza sensoriale unica e ad un tempo ludica e didattica. Il programma della kermesse, finalizzata alla valorizzazione della antica pratica della Transumanza che si svolge alle nostre latitudini ed intesa come patrimonio culturale, è stato definitivamente messo a punto nei giorni scorsi e prevede, al solito, tante occasioni di divertimento, buona tavola, musica, sport e dibattiti con i rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali: il workshop sulla torrefazione a cura di “Caffè Falcone”, il seminario sulle erbe officinali del territorio tenuto da Giulio Fittipaldi, il cooking-show con il “cece ribelle” di Latronico con l’Unione Cuochi Lucani e l’assessore Rosita la Banca, lo spettacolo canoro e di danza del gruppo Folk Miss 48 di Ruoti, in calendario il sabato, le gare podistiche dell’Avis Lagonegro, la dimostrazione sul caciocavallo podolico di Francesco Pecorelli e quella sulla lavorazione del legno di Pietro Anastasio, previsti invece la domenica, solo per citarne alcuni. Novità assoluta per il 2019, l’assegnazione del premio “Basilicata a way of living”, che sarà conferito a due esimi ed illustri cittadini lucani, uno per la provincia di Potenza e l’altro per quella di Matera, che si sono distinti nella loro esperienza biografica o nel loro percorso professionale per la promozione in Italia e all’estero dell’immagine più autentica della Basilicata. “Sirino in Transumanza” è una iniziativa fortemente voluta dallo chef Diotaiuti e ha destato l’attenzione della prestigiosa “George Washington University”, negli Stati Uniti, dove oggi si tiene uno speciale corso di studi seminariale proprio sulla attività della transumanza della mucca di razza podolica e per l’insegnamento di corretti stili alimentari e di vita.

Il programma dell'edizione 2019, gli scopi del progetto "Sirino in Transumanza" e tutte le informazioni utili per i visitatori sulle attività in programma sono disponibili nella cartella stampa in allegato.

