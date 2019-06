Pisticci: l’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” presenta lo spettacolo “Ragazzi all’Opera”

Dopo il successo del pluripremiato “Pinocchio…e la sua orchestra”, portato in scena l’anno scorso in piazza Johnny Lombardi a Pisticci, l’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” il 10 Giugno alle ore 20,30, nella stessa piazza presenta lo spettacolo “Ragazzi all’Opera”.

La performance teatrale nasce dall’ambizioso obiettivo di avvicinare i ragazzi alla musica lirica e, nella fattispecie, all’Opera classica. In una serata festosa e colorata, potremo ascoltare le arie più note delle Opere italiane ed internazionali, come il “Don Giovanni” e “Le nozze di Figaro” di Mozart”, la “Carmen” di Bizet, “Rigoletto” e ”Aida” di Verdi, l’operetta “La vedova allegra” di Lehàr, interpretate in assoli e in duetti dagli alunni della Scuola secondaria di primo grado, accompagnati dal coro dei bambini delle classi IV e V della scuola primaria di Pisticci e Pisticci scalo, con musiche assolutamente dal vivo, suonate dagli alunni che compongono l’orchestra della Scuola.

Il testo è dunque un misto di musica, canto, poesia e ballo, con un unico filo conduttore: l’amore. In una sceneggiatura originale vedremo l’amore infelice e l’amore tradito, l’amore fedele e quello che supera ogni barriera, espressi attraverso un linguaggio semplice, vicino a quello giovanile, con tratti del parlato colloquiale, scelte che volutamente imprimono all’intera rappresentazione un carattere ludico e giocoso.

Sicuri di poter trascorrere insieme una serata di divertimento, buona musica e tanta allegria, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare.

Correlati