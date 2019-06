Nasce a Gravina la Consulta comunale per le politiche a favore delle persone con disabilità

A seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Regolamento della Consulta cittadina per i diritti delle persone con disabilità, al fine di provvedere all’istituzione della Consulta è stato pubblicato specifico avviso per l’individuazione dei componenti del costituendo organismo.

L’adesione è riservata a tutti i cittadini con disabilità residenti in città ed ai loro familiari, oltre che alle associazioni, alle cooperative integrate ed alle organizzazioni no profit operanti da almeno un anno nel settore della disabilità e con sede legale o operativa nel territorio di Comune di Gravina.

Gli interessati dovranno far pervenire le proprie richieste di adesione entro il termine ultimo del 15 Luglio 2019, attraverso consegna diretta all’Ufficio Protocollo comunale o tramite lettera raccomandata indirizzata al sindaco.

Tutta la documentazione necessaria (compresi il modello di domanda ed il Regolamento), è disponibile anche sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia, all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it, nella sezione “Avvisi Pubblici”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune, con sede in via Sottotenente Buonamassa, nei giorni di Martedì (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18) e Giovedì (dalle 9 alle 12), oppure chiamando in orari di ufficio ai numeri 080 3259518 e 080 3259516.