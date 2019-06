Cna: Al via i corsi per la qualificia di meccatronico

Prenderanno il via nei prossimi giorni presso le sedi Cna di Matera e Potenza i corsi per il conseguimento del titolo di MECCATRONICO quale completamento delle abilitazioni professionali già possedute di MECCANICO e di ELETTRAUTO.

Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di meccatronica nelle autoriparazioni. Con il corso da 40 ore, il responsabile tecnico che non è in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 122 del 1992, completa la sua abilitazione professionale. Queste due tipologie di corsi sono rivolte ai responsabili tecnici che sono abilitati unicamente o per l’attività di elettrauto o per l’attività di meccanico e che devono obbligatoriamente abilitarsi come meccatronici.

CNA BASILICATA: AL VIA PRESSO LE SEDI CNA DI MATERA E POTENZA DEI CORSI PER LA QUALIFICA DI MECCATRONICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA ABILITAZIONE PROFESSIONALE SIA DA PARTE DI ELETTRAUTI CHE DI MECCANICI

