Al via il Concorso Letterario “Sperimentare il Sud”

La “VI Passeggiata Letteraria. Dal Borgo AltrOve. Sperimentare il Sud” in collaborazione con l’Associazione culturale “LibrArti” e con “Il Loggione Letterario” comunicano la pubblicazione del Bando della Prima edizione del Concorso letterario per racconti dal tema: “Sperimentare il Sud”.

Il concorso è aperto a racconti in lingua italiana ispirati al tema “Sperimentare il Sud”, della lunghezza max. di 7000 (settemila battute) inclusi gli spazi. Con carattere: Times New Roman; dimensione: 12 e testo giustificato. Interlinea 1,5. Ogni autore può inviare un solo racconto e la partecipazione al concorso è gratuita. Il racconto dovrà essere inedito e frutto dell’ingegno dell’autore.

Gli organizzatori della “VI Passeggiata Letteraria. Dal Borgo altrOve. Sperimentare il Sud” e i componenti della giuria sono esclusi dal concorso. Il racconto va inviato entro e non oltre le ore 23.59 del 30 giugno 2019 all’indirizzo di posta elettronica: passeggiataletteraria@email.it in duplice copia (formato, doc, docx, odt) nominate nel seguente modo: a) nome.cognome_titoloracconto (esempio: dino.buzzati_lanotizia.doc). In calce al racconto deve essere inserita l’anagrafica e i contatti dell’autore b) titolo del racconto (lanotizia.doc). Tale copia deve essere anonima.

Il racconto dovrà essere inviato nelle modalità indicate e nel rispetto di ogni regola, pena l’esclusione. Ogni autore deve allegare alla stessa mail un documento in cui dichiara che l’opera è inedita e frutto del suo ingegno. Una giuria di qualità selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i tre migliori racconti.

I racconti vincitori saranno letti da un attore durante la serata della “VI Passeggiata Letteraria. Dal borgo altrOve. Sperimentare il Sud” (che si terrà nella seconda metà del mese di luglio), saranno pubblicati su “Il Loggione Letterario” e condivisi sulle pagine Facebook di “LibrArti” e “Passeggiata letteraria. Dal borgo AltrOve”. I tre vincitori, inoltre, riceveranno in premio i libri degli autori protagonisti della “VI Passeggiata Letteraria. Dal borgo altrOve. Sperimentare il Sud”.

I nomi degli autori e dei racconti finalisti saranno resi noti tempestivamente sulla pagina Facebook della “Passeggiata letteraria nel borgo”.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere a passeggiataletteraria@email.it o inviare un messaggio alla pagina Facebook di “Passeggiata Letteraria nel borgo”.