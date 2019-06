A Potenza Bimbinbici

Giunta alla sua 20^ edizione è la manifestazione promossa da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) nata per sensibilizzare ragazzi e adulti su temi come la sicurezza sulle strade delle nostre città, la moderazione del traffico, la salute e la vivibilità dei nostri centri urbani. Questa edizione ha un valore aggiunto: darà il via ad una manifestazione del tutto nuova, unica nel suo genere, la “Festa del gioco di Strada” che si svolgerà dall’8 all’11 giugno 2019 a Potenza nell’ambito del Progetto “Un, due, tre stelle”.

” E’ una occasione importante e imperdibile per incoraggiare le famiglie a sperimentare uno stile di vita diverso per un giorno, per fare movimento e consumare una sana merenda in compagnia” spiega il Presidente dell’Associazione Manuela Lapenta “iniziative come questa possono aiutare a vincere le resistenze e i pregiudizi nei confronti di un mezzo di trasporto quotidiano poco utilizzato nella nostra città, l’idea è anche quella di stimolare stili idi vita diversi e più salutari grazie a una merenda biologica a Km Zero”

Il corteo a pedali partirà da Piazza Don Bosco in direzione San Rocco con rientro e sosta da scamBIOlogico, dove i partecipanti potranno consumare una merenda sana a base di frutta e yogurt da bere a KM0 (Fattorie Donna Giulia) per recuperare le forze. Il percorso sarò chiuso al traffico motorizzato, avremo il supporto dei Vigili Urbani, per cui pedaleremo sicuri e spensierati!! I più piccoli potranno restare in Piazza a cimentarsi in percorsi di abilità protetti.