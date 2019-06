A Cerfignano “Le Olimpiadi senza barriere”

Il Partenariato del Progetto “Ci mettiamo in gioco”, composto dall’ASD “Oratorio S. Ippazio” di Tiggiano (Capofila), l’Oratorio “Karol Wojtyla” di Cerfignano, la Pallavolo Azzurra di Alessano e l’Azzurra Donne di Alessano, comunica che nei giorni: 7,8 e 9 Giugno presso il Villaggio Olimpico di Cerfignano – Santa Cesarea Terme, si svolgeranno le “OLIMPIADI SENZA BARRIERE – FESTA DELLA PRIMAVERA”. Il programma prevede per Venerdì 7 giugno alle ore 9.00 la Cerimonia

d’apertura con i Saluti e gli interventi di Pasquale BLEVE, Sindaco di S. Cesarea Terme e di Ettore CAROPPO, Sindaco di Minervino di Lecce, di Alessandro STEFANELLI, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Minervino, di Paolo APRILE, Dirigente Istituto Alberghiero Santa

Cesarea Terme e Liceo Artistico Poggiardo, di Rossano CORVAGLIA, Direttore Ambito di Zona di Poggiardo e del Luogotenente NICOLA PERRONE, Comandante Carabinieri di Poggiardo. Si proseguirà con l’Accensione della Torcia delle “Olimpiadi senza Barriere” alla

presenza di Marco BUSCICCHIO, atleta paralimpico di handbike, e dalle ore 10.00 alle 13.00 il Work Shop sul tema dell’Inclusione (guidati da tutor specializzati e dall’Equipe degli animatori e degli insegnanti). Dalle ore 15.00 alle 19.00 “Festa della Primavera 2019 Together – Per

dare il meglio di sé”. Con le fasi preliminari per Bambini e Ragazzi per Calcio a 5, Volley in acqua,Pallamano in acqua, triathon (vortex, velocità 60 metri, gimkana campestre), laboratori creativi e giochi da cortile. Dalle ore 18.00 alle 19.30 si svolgeranno le fasi preliminari per adolescenti delle attività di Volley in acqua e Pallamano in acqua. Dalle ore 21.00 alle 24.00 “Wojtyla Cup 2019”, Torneo di Calcio a 5 per adolescenti. Sabato 8 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00 presso l’Istituto

Comprensivo Minervino Festa della Creatività e della Diversità (tutor dell’Istituto Artistico Poggiardo ed Equipe degli animatori). Dalle ore 15.00 alle 19.00 si svolgerà la “Festa della Primavera 2019

Together – Per dare il meglio di sé” con le fasi finali per Bambini e Ragazzi delle attività di Calcio a 5, Volley in acqua,Pallamano in acqua,Volley,Triathon (vortex, velocità 60 metri, gimkana campestre),

e i laboratori creativi e giochi da cortile. Alle ore 19.30 sarà

celebrata la “Santa Messa Dello Sportivo”, animata dall’Oratorio Parrocchiale. Alle ore 20.30, sarà allestito uno stand gastronomico.

Alle ore 21.30 Caccia al tesoro in notturna per ragazzi e adolescenti Domenica 9 giugno dalle ore 9.00 alle 17.00 si svolgerà il Torneo a 18 squadre di basket e sarà aperto il Parco divertimenti per bambini

e, inoltre, piscine,giochi da cortile, giochi intergenerazionali,giochi interculturali e laboratori creativi.

Attività per Adolescenti: Volley in acqua e Pallamano in acqua. Esibizioni del “Quiddich” (a cura dell’ASD Lunatica Quiddich Team Brindisi), uno sport magico che si pratica a cavallo di manici di

scopa volanti con quattro palle e presenta elementi in comune con sport del mondo reale come calcio, pallacanestro, polo, canoa e polo.

Dalle ore 12.00 alle 13.00 Partita Dimostrativa di Baskin (basket in carrozzina cura dell’ASO Lupiae – Lecce). Dalle ore 13.00 alle 14.00

pranzo time organizzato daIl’Oratorio parrocchiale. Dalle ore 16.00 alle 19.00 presso il Salone Oratorio Parrocchiale “ConVIVIAMO INSIEME – Piatti e ricette per includere!” Laboratorio interculturale di cucina con famiglie italiane e straniere, presenti sul territorio e provenienti da Marocco, Sri Lanka , Romania, Moldova, Albania, Senegal,

Polonia. Alle ore 18.00 in Piazza Umberto I “RADICI & ALI” Concerto musicale – Cultura, Sport, Accoglienza, Musica, Cucina, Inclusione, Diversità. Testimonianze, esibizioni e premiazioni, con le partecipazioni di Marco BUSCICCHIO, atleta paralimpico, Roberto SODERO, Nazionale Italiana Amputati, Antonio BENARRIVO, vicecampione del mondo di calcio Usa 94, Pippi LEO, allenatore professionista, Associazione Io Posso… di Calimera, Coro “Note di Luce” – Oratorio Parrocchiale Cerfignano, Coro IIVOX Maris” di Santa Cesarea Terme, Miracle Gospel Choir,Scuola Danza e Spettacolo di Spongano, Gruppo

musicale “Le Lion d’Afrique Trio” e i Tamburellisti di Torrepaduli con

L’iniziativa si svolge con il Patrocinio dell’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI – Conferenza Episcopale Italiana, del CSI Centro Sportivo Italiano e della

Cooperativa “L’Adelfia” di Alessano. Il progetto “Ci mettiamo in gioco”, realizzato con il contributo

dell’Ufficio per lo Sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende allargare le opportunità di accesso allo sport per bambini, ragazzi e adulti che si trovano alla periferia del sistema

sociale per difficoltà economiche, fisiche , psichiche, culturali. Offre occasioni di incontro e interazione tra diverse culture, età, abilità e capability. Si svolge nel Sud Salento: terra oggi “estrema”

riconosciuta come area interna depressa, da sempre terra di sbarchi e di accoglienza. Il partenariato ha scelto un percorso di aggregazione inclusiva attraverso attività sportive e ludico-ricreative rivolte a

famiglie a basso reddito con problemi di abbandono scolastico e immigrate, spesso in presenza di minori non accompagnati, andando a operare nell’ambito dell’educazione extra-scolastica dei minori e dell’inclusione dei giovani, migranti e portatori di diverse abilità che versano in situazioni di disagio sociale.

