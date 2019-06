Van Halen – ‘Jump’ Armin van Buuren Remix su Radio Laser dal 7/6

Il leggendario DJ PRODUCER OLANDESE

ARMIN VAN BUUREN remixa LA STORICA HIT DEI VAN HALEN ‘JUMP’

Non accade tutti i giorni che due artisti di fama mondiale uniscano le loro forze in un progetto dal valore unico. Questo è proprio uno di quei momenti leggendari dove la dance music del DJ producer Olandese Armin van Buuren incontra la hit rock senza tempo del 1983 ‘Jump’ dei Van Halen.

Pubblicata su Big Beat Records, la firma progressive trance di Armin van Buuren spinge la hit rock & roll dei Van Halen in un territorio dance, isolando la storica parte cantata di David Lee Roth, aggiungendo dei synth arpeggiati e un cowbell per dare continuità e sostegno alla ritmica, fino ad esplodere nel ritornello classico del brano con le sue tastiere memorabili, rendendo così ancora più anthem quella che è già una hit senza tempo.

‘Jump’ ad oggi è ancora il singolo di più successo dei Van Halen, un brano che ha raggiunto il #1 dellaBillboard Hot 100 oltre ad essersi classificato al #15 nella classifica “100 Greatest Songs of the 1980s” di VH1. La Rock and Roll Hall of Fame and Museum lo ha inoltre inserito tra le “500 Songs that Shaped Rock and Roll” e il suo video musicale è stato nominato agli MTV VMA facendo vincere ai Van Halen inoltre il riconoscimento di “Best Stage Performance.”

Il remix di Armin van Bureen di ‘Jump’ è stato presentato insieme al front man dei Van Halen David Lee Roth durante la perfomance di Armin nel mainstage dell’ Ultra . Guarda qui

ARMIN VAN BUUREN

Ci vuole poco a descrivere Armin Van Buuren come uno dei DJ e producer più importanti al mondo degli ultimi vent’anni. Nominato ai GRAMMY il produttore DJ olandese detiene il record per aver avuto più entrate (21) nella Billboard Dance/Electronic Albums Chart, e si è classificato ben cinque volte al #1 DJ della chart di DJ Mag. E’ storico anche il suo radio show A State of Trance (ASOT), che registra 40 Milioni di ascoltatori da ben 84 diversi paesi e 100 differenti radio FM che trasmettono il loro radio show worldwide. Armin è in media headliner di più di 150 show all’anno tra cui Electric Daisy Carnival(Las Vegas, New York), Ultra Music Festival (Miami) e Tomorrowland (Belgium), più le residenze all’ Hï Ibiza e a Las Vega al KAOS Day club and Nightclub.