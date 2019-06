ULTIMO – IPOCONDRIA su RADIO LASER dal 7/6

IPOCONDRIA

IL NUOVO SINGOLO DI

ULTIMO

DISPONIBILE DAL 7 GIUGNO



dopo il tutto esaurito di “COLPA DELLE FAVOLE TOUR”

il 4 luglio ULTIMO torna live allo Stadio Olimpico

con la speciale data evento già sold out

“LA FAVOLA”

300.000 biglietti venduti ad oggi

Da venerdì 7 giugno 2019 è in rotazione radiofonica “IPOCONDRIA” (Honiro, distribuzione Believe), brano di Ultimo, nome d’arte del giovane cantautore romano Niccolò Moriconi, estratto dal suo nuovo album già certificato disco di platino “COLPA DELLE FAVOLE” che ha debuttato al #1 posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk mantenendo la posizione per ben cinque settimane consecutive.

Nel singolo, l’ipocondria dell’artista è curata dall’amore, un sentimento che, nonostante sia vissuto a distanza, resta sempre presente e vicino al cuore. “Nel momento in cui due cerchi si sovrappongono non hanno nulla più da condividere, se non lo spazio che li accomuna” così Ultimo descrive il brano: la vicinanza fisica non sempre rappresenta l’elemento fondamentale in un rapporto, al contrario questa può portare all’abitudine, a quella quotidianità che spesso diventa soffocante. In amore, come nella vita, le cose che abbiamo il potere di immaginare sono le più forti: desiderare di rivedere la persona che si ama, sognare di riabbracciarla sono il motore che spinge ad andare avanti ogni giorno con nuova energia.

Il singolo è accompagnato dal videoclip (link), firmato dal regista Emanuele Pisano e prodotto da DM Communication Srl, con la produzione esecutiva di Luca Tornatore. Nel video, un medico e un’infermiera si trovano al comando di un’insolita casa di cura. Tra i pazienti ricoverati, affetti da disturbi strani e alquanto buffi, anche Ultimo si ritrova protagonista della clinica in cui cerca di trovare rimedio alla sua strana “Ipocondria”.

“IPOCONDRIA” è incluso in “COLPA DELLE FAVOLE” tredici tracce, scritte e prodotte da Ultimo, dove l’artista si interroga sulla felicità, sulle illusioni, sul rapporto con il successo e sul raggiungimento di un equilibrio nella vita e nell’amore. Il disco approfondisce anche una sensazione di mancanza, di insicurezza e della ricerca di qualcosa che faccia stare bene. “COLPA DELLE FAVOLE” indaga la profondità di un animo inquieto, poetico, a tratti impaurito e inadeguato, un giovane uomo che ama le cose semplici ed è stato travolto da un sogno stupendo, ma che nasconde, allo stesso tempo, i suoi lati oscuri.

L’album è stato anticipato da “I tuoi particolari”, la ballata già doppio disco di platinocon cui ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, e dal brano manifesto in dialetto romano “Fateme Cantà”, che, al suo debutto, ha conquistato la posizione #1 su iTunes ed è accompagnato dal videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano che vede la straordinaria partecipazione di Antonello Venditti, segno del profondo legame tra la storica tradizione musicale romana e la nuova scena della città.

Il 3 giugno si è concluso il “Colpa delle favole tour”, la tournée tutta sold out in 18 palazzetti italiani, partita il 27 aprile, che ha fatto tappa a Eboli, Bari, Firenze, Milano, Bologna, Ancona, Jesolo, Roma, Napoli, Torino e Acireale, con una data zero alPalasport di Vigevano (25.04). Ultimo ha fatto ritorno nella sua dimensione preferita, quella live dove insieme al pubblico ha condiviso sentimenti e stati d’animo, in uno scambio continuo di momenti che rimarranno impressi nella memoria. Inoltre, lunedì27 maggio 2019 il giovane cantautore è stato protagonista sul palco di Radio Italia Live – Il Concerto, il grande evento in Piazza Duomo a Milano organizzato da Radio Italia, che lo ha visto esibirsi davanti a 20mila persone.

Dai live nei piccoli locali del 2018, ai club, per arrivare ai palasport, Ultimo, con oltre 300.000 biglietti venduti complessivamente fino ad oggi, si prepara a chiudere la tournée e a tornare dal vivo con “La Favola”, la speciale data evento che il 4 luglio 2019 lo vedrà protagonista all’Olimpico di Roma, e sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio. L’appuntamento sarà preceduto da una data zero sabato 29 giugno 2019 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD).

Prima del live allo Stadio Olimpico, Ultimo si esibirà sul palco di Locarno, sabato 15 giugno 2019, nell’ambito del Connection Festival presso Piazza Grande.

Qui la tracklist del disco:

Colpa delle Favole

I Tuoi Particolari

Quando Fuori Piove

Ipocondria

Fateme Cantà

Rondini al guinzaglio

Amati Sempre

Quella Casa Che Avevamo In Mente

Piccola Stella

Aperitivo Grezzo

Fermo

Il Tuo Nome

La Stazione dei Ricordi

BIOGRAFIA

Niccolò Moriconi, in arte ULTIMO, classe 1996, è nato a Roma. Determinato e pieno di sogni, a 8 anni inizia a studiare al conservatorio di Santa Cecilia a Roma e da quel momento non ha mai abbandonato la passione per la musica. Niccolò ha scritto le sue prime canzoni a 14 anni, elaborando con il tempo uno stile molto personale che combina cantautorato italiano e hip hop. Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso da Honiro, iniziando così una collaborazione con l’etichetta, e a marzo 2017 pubblica il singolo d’esordio “Chiave”. A maggio apre il concerto di Fabrizio Moro al Palazzo dello Sport di Roma, mentre a settembre si esibisce al MACRO – Museo di Arte Contemporanea di Roma – durante l’Honiro Label Party.

A ottobre 2017 debutta con l’album d’esordio “Pianeti” (disco di platino) e l’omonimo singolo ottiene la doppia certificazione platino. Il 9 febbraio 2018 è uscito il nuovo progetto discografico intitolato “Peter Pan” (Honiro, distribuzione Believe) certificato triplo disco di platino, che ha esordito ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk e, ad oggi, è ancora l’album più venduto fra gli artisti che hanno partecipato alla 68° edizione del Festival di Sanremo. Il disco contiene “Il Ballo delle incertezze”, brano vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018, certificato doppio platino, che ha superato 47,9 milioni di visualizzazioni su YouTube. Dallo stesso album sono estratti i brani “Poesia senza veli”, certificato doppio platino, e “Cascare nei tuoi occhi”, certificato doppio platino.

A maggio 2018 parte il Peter Pan tour che lo vede esibirsi nei principali club italiani a cui sono seguite 3 date speciali nei palazzetti di Roma (1 e 2 novembre) e Milano (4 novembre) tutte sold out. Il 14 dicembre 2018 è uscito il singolo “Ti dedico il silenzio” già certificato disc o di platino.

A febbraio 2019 partecipa alla 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano “I tuoi particolari” (doppio disco di platino) disponibile dal 6 febbraio, che anticipa l’album “Colpa delle favole”, uscito il 5 aprile e già certificato disco di platino, che debutta alla posizione #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia, mantenendo la posizione per cinque settimane consecutive. Il 27 aprile è iniziato il “Colpa delle favole tour”, tournée interamente sold out in 18 palazzetti italiani, che si chiuderà con “La Favola”, una speciale data evento il 4 luglio 2019 che lo vedrà protagonista all’Olimpico di Roma.

“COLPA DELLE FAVOLE TOUR”

Giovedì 25 aprile 2019 || Vigevano (PV) @ Palasport – DATA ZERO SOLD OUT

Sabato 27 aprile 2019 || Eboli (SA) @ PalaSele – SOLD OUT

Martedì 30 aprile 2019 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Domenica 5 maggio 2019 || Firenze @ Mandela Forum – SOLD OUT

Lunedì 6 maggio 2019 || Firenze @ Mandela Forum – SOLD OUT

Mercoledì 8 maggio 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 10 maggio 2019 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Domenica 12 maggio 2019 || Ancona @ PalaPrometeo – SOLD OUT

Giovedì 16 maggio 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 17 maggio 2019 || Jesolo (VE) @ Palazzo del Turismo – SOLD OUT

Martedì 21 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 22 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Venerdì 24 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 25 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Martedì 28 maggio 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope – SOLD OUT

Mercoledì 29 maggio 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope – SOLD OUT

Venerdì 31 maggio 2019 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Domenica 2 giugno 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel – SOLD OUT

Lunedì 3 giugno 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel – SOLD OUT

***

LIVE @CONNECTION FESTIVAL

Sabato 15 giugno 2019 || LOCARNO @ Connection Festival c/o Piazza Grande

***

“LA FAVOLA”

Sabato 29 giugno 2019 || Lignano Sabbiadoro (UD) @ Stadio Teghil – DATA ZERO

Giovedì 4 luglio 2019 || Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT