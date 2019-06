REESE – SUMMER DREAM su RADIO LASER da OGGI

REESE: IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DALL’ALBUM “BLACK RUSSIAN” È “SUMMER DREAM”

“Summer Dream” è uno dei brani più lenti e riflessivi di tutto l’album “Black Russian” dei Reese.

La canzone parla di come a volte ciò che si sogna e si crede giusto per la propria vita non sono effettivamente desideri reali, ma solo delle false convinzioni spesso influenzate da altre persone. E’ facile così finire col fare sogni non propri (e quindi non sognare), mentre i desideri profondi e veri spesso vengono dimenticati. Questo concetto è espresso in immagini anche nel videoclip ufficiale che accompagna il singolo, attraverso gli occhi di una ragazza (interpretata nel video da Maria Zanini) che pensa di avere una vita perfetta, ma che alla fine si accorge di non vivere ciò che profondamente vorrebbe per sé e che probabilmente ha smesso di sognare con la sua testa già da tempo.

La musica accompagna la drammatica e graduale presa di coscienza della protagonista tramite un unico e continuo crescendo dall’inizio alla fine del pezzo. Allo stesso modo anche la regia del video (di Luca Sammartin), si fa via via più cupa e sfocata seguendo questo concetto.

REESE

I REESE sono una band Vicentina composta da 5 elementi che suona un energico alternative rock dal sound melodico e moderno, e dalle influenze variegate.Dopo un primo periodo di assestamento la band vede la sua formazione attuale nel 2010, con la quale non perde tempo e pubblica due demo “ Just Human Words” e “View From The Tree” , seguito nel 2013 da un EP dal titolo “Under The Carpet”.

Nel 2014 i REESE partecipano e vincono alcuni rinomati contest per band emergenti che li portano, successivamente, ad essere opener di artisti di fama internazionale. Dopo un’ incessante attività live, la band si fermata qualche tempo per concentrarsi sulla realizzazione del primo full length, “Black Russian” uscito nel Novembre 2017 sotto etichetta Sorry Mom! dal quale vengono estratti i singoli Scarecrow Soldiers, Perfect Waitings, Perspectives, Gravity Wave e l’ultimo Summer Dream.

Membri:

CARLO STURATI – vocals/guitar

ETTORE “BOB” DULIMAN – keyboards

MATTEO “MATT” CASTEGNARO – bass

ENRICO “GREG” GREGORI – drums

TOMASO ZIGLIO – guitar