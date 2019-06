Miglionico: Pronta la Nuova Giunta Comunale

A seguito delle elezioni comunali, svolte il 26 Maggio, “Miglionico in comune” con 660 voti è risultata la lista democraticamente più votata e quindi legittimata a governare la comunità di Miglionico per i prossimi 5 anni.

La nostra amministrazione augura buon lavoro alla minoranza consiliare, sperando di collaborare al fine di perseguire sempre il bene della comunità. Il neo eletto sindaco Franco Comanda ha oggi ufficializzato le cariche assessorili e le deleghe consiliari che saranno così ripartite:

Rossana Damone – Vicesindaco con delega alle politiche sociali e alla sanità

Giulio Traietta – Assessore con delega a turismo e cultura.

Michele Piccinni – consigliere con delega al bilancio e alle attività produttive

Pasquale Amico Padula – consigliere con delega ai trasporti, viabilità interna, e rapporti con la protezione civile e ufficio della polizia locale

Antonio Grande: consigliere con delega alle politiche giovanili

Antonio Perrino: consigliere con delega all’ambiente e al decoro urbano, nonché capogruppo in consiglio comunale Francesco Triunfo: consigliere con delega alla scuola, associazioni e partecipazione cittadina. Il sindaco Franco Comanda tratterrà la delega ai lavori pubblici.

La squadra di “Miglionico in comune” è pronta a mettersi a lavoro, senza riserve e con grande spirito di sacrificio, cercando anche di ricucire gli strappi sociali che ci sono stati a seguito della campagna elettorale. Seguiremo alla lettera il programma elettorale, dando, per ora priorità all’avvio della gestione dei rifiuti, al piano urbanistico, e il trasferimento della stazione carburanti. Inoltre, sarà necessario assicurare i servizi dedicati ai più piccoli per la stagione estiva e incontrare le associazioni che insistono sul territorio per la programmazione delle attività.