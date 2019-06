MARSHMELLO “LIGHT IT UP (ft. TYGA & CHRIS BROWN)” su RADIO LASER dal 7/6

Da venerdì 7 giugno in radio “LIGHT IT UP”, il nuovo esplosivo singolo diMARSHMELLO in collaborazione con TYGA e CHRIS BROWN. Il singolo è stato annunciato a sorpresa dal DJ e produttore americano che negli ultimi mesi continua a produrre nuova musica con grande successo.

Che sia un compleanno, una festa in spiaggia o una serata in discoteca, “LIGHT IT UP” è il singolo perfetto per fare festa! Il video ufficiale, inoltre, ha già superato 16 milioni di visualizzazioni su Youtube.

“LIGHT IT UP” arriva alle radio dopo il successo mondiale di “HAPPIER” che è valso a MARSHMELLO, solo in Italia, due dischi di Platino e la Top 5 dell’airplay. Il singolo inoltre ha raccolto globalmente oltre 720 milioni di stream raggiungendo la Top 10 di 35 Paesi (Italia inclusa) e la seconda posizione della Global Chart!