Gravina in Puglia: Differenziata: da Lunedì 10 Giugno la distribuzione delle buste

Come da comunicazioni della società Raccolio, si rende noto che a partire da Lunedì 10 Giugno 2019 avrà inizio la distribuzione di materiale di consumo per la raccolta differenziata. Nello specifico, ad ogni intestario Tari verrà fornita gratuitamente una scorta di sacchetti biocompatibili da 10 litri per la raccolta della frazione organica e di sacchetti da 110 litri dotati di codice identificativo per la raccolta di metalli e plastica, in misura pari alla quantità necessaria media per 6 mesi, dunque per il secondo semestre 2019.

Il punto di distribuzione Raccolio, ospitato nell’ex Villa delle Fate (su viale Falcone e Borsellino, all’altezza del rondò sulla Provinciale per Spinazzola), sarà aperto al pubblico dal Lunedì al Sabato, festivi esclusi, dalle 9 alle 13. Il ritiro della dotazione spettante potrà avvenire solo previa presentazione della tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza Tari.

Maggiori informazioni potranno essere richieste attraverso il numero verde 800 036459 o la app Aroba4.