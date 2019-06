BOOMDABASH ft. ALESSANDRA AMOROSO – MAMBO SALENTINO su RADIO LASER dal 7/6

BOOMDABASH ft. ALESSANDRA AMOROSO “MAMBO SALENTINO”

da venerdì 7 Giugno

Disponibile in digitale, in rotazione radiofonica e il video on line su Vevo

Da Venerdì 7 Giugno sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale su Spotify, ITunes, Apple music e in tutti i principali digital store “Mambo Salentino”, l’attesissimo nuovo singolo dei Boomdabash featuring Alessandra Amoroso.

Il brano è una summer hit in perfetto stile Boomdabash, un pezzo di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile energia che da sempre contraddistingue il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente elementi raggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.

“Mambo Salentino” nasce dalla profonda amicizia che lega Boomdabash con Alessandra Amoroso, un rapporto di reciproca stima e affetto genuino che dura da molti anni.

“Siamo molto felici di tornare a duettare con Alessandra – dichiara la band –una persona estremamente speciale per noi, non solo un’amica ma un’artista di grande talento dotata di una rara sensibilità. In realtà la nostra prima collaborazione risale al 2015 in “a tre passi da te” e già allora avevamo instaurato un ottimo feeling. Con il Salento nel cuore abbiamo voluto lavorare a questo nuovo singolo che affonda le radici nel grande amore che entrambi nutriamo per la nostra terra”

“E’ stato tutto molto naturale, è stato come essere in famiglia – racconta Alessandra Amoroso – sono felice di questa collaborazione che ci riporta a casa e ci fa raccontare la nostra terra, le nostre radici, il nostro Salento. Come la prima volta i Boomdabash mi hanno accolta a braccia aperte… e mi hanno fatto preparare moltissimi caffè! E’ una bellissima amicizia”

Grazie ad un sound coinvolgente e ad un ritornello vincente che rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti, “Mambo Salentino” è una contagiosa esplosione di freschezza, un pezzo di grande forza in cui melodie reggae, elettroniche e pop si mescolano perfettamente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente dando vita ad un’atmosfera avvolgente destinata a farci alzare il volume, ballando per tutta l’estate. Il ritmo costantemente in levare e la magia nell’aria che caratterizza l’estate salentina sono solo alcuni degli elementi che compongono il brano, una delle hit di questa calda estate ormai alle porte.

Da venerdì 7 Giugno sarà inoltre disponibile su Vevo e YouTube il video di “Mambo Salentino”, prodotto da Borotalco Tv e diretto dall’attenta regia di Fabrizio Conte.

Il videoclip, interamente girato in una caratteristica masseria a Martina Franca, enfatizza ulteriormente la forza del brano, un vero e proprio inno tutto pugliese dall’energia estremamente virale e contagiosa. Protagonisti del video Boomdabash e Alessandra Amoroso, che vediamo mettersi in gioco anche in una veste nuova, per una notte salentina festosa, tutta da ballare. Nel video si cela anche l’intreccio amoroso tra un giovane ragazzo e una ragazza che in questo clima allegro e sulle note del “Mambo Salentino” trovano il loro primo amore.