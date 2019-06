Gravina in Puglia: Il 9 Giugno Giornata del microchip

Al canile sanitario applicazione gratuita dei microchip ed incontri informativi

Su impulso dell’assessorato per la lotta al randagismo, guidato da Pino Laico, Domenica 9 Giugno si terrà a Gravina la Giornata del microchip, con applicazione gratuita dei microchip ed una serie di incontri formativi. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Asl Bari, la Polizia Locale e la sezione cittadina dell’Associazione nazionale protezione animali natura e ambiente (Anpana), si prefigge lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul tema e sull’importanza dell’identificazione dei cani, offrendo l’opportunità di impiantare gratuitamente il microchip ai propri amici a quattro zampe diffondendo, contemporaneamente, la cultura della corretta cura degli animali. L’appuntamento è nei locali del canile sanitario, ospitati nell’ex mattatoio un tempo attivo lungo la strada provinciale 53 per Matera. Le attività di applicazione dei microchip saranno svolte da personale medico dell’Asl, a partire dalle 9 e fino alle 11.30. Subito dopo, partirà la sessione di approfondimento e formazione coordinata dall’educatrice cinofila Mery Massari, su argomenti quali la rilevanza del microchip, la lotta all’abbandono dei cani e la loro adozione. La manifestazione, sottolinea l’assessore Laico, «è aperta a tutta la cittadinanza ed alle associazioni animaliste, oltre che ai proprietari di cani, nell’ottica di quel percorso di conoscenza e approfondimento che l’amministrazione comunale è da tempo impegnata a sostenere per favorire la diffusione di una maggiore sensibilità nel campo della tutela e del rispetto e degli animali e, al tempo stesso, per dare nuove risposte concrete ed efficaci in fatto di prevenzione del randagismo e del triste fenomeno dell’abbandono».

Gravina in Puglia, 3 Giugno 2019