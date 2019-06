Domani a Matera assemblea organizzativa Fim Cisl

L’ipotesi di fusione tra Fca e Renault irrompe nel dibattito sindacale lucano. Domani sarà uno dei temi dei delegati dell’assemblea organizzativa della Fim Cisl Basilicata in programma a Matera, a partire dalla 9:30, nella chiesa Malvini-Malvezzi di Palazzo Gattini, in Piazza Duomo 13. I lavori saranno introdotti dal segretario generale Gerardo Evangelista. Saranno presenti il segretario nazionale Valerio D’Alò e il numero uno della Cisl lucana, Enrico Gambardella. Tra i temi in discussione anche lo sciopero generale del settore metalmeccanico in programma il 14 giugno e le tante vertenze aperte in regione come Ferrosud, Firema, Blutec e Cmd.



