ANGELA NOBILE: “I SENSI”su RADIO LASER dal 7/6

ANGELA NOBILE

Il 7 giugno esce in radio e negli store digitali

“I Sensi”

il nuovo singolo della cantautrice siciliana

Il brano, che sarà accompagnato dal videoclip,

anticipa l’album “Acqua” (in uscita a breve)

“I Sensi” (Tantamuri Records) è il nuovo singolo della cantautrice siciliana Angela Nobile, in uscita venerdì 7 giugno in radio e negli store digitali. Il brano, che sarà accompagnato dal videoclip (in uscita il 14 giugno) è il primo estratto che anticipa l’album “Acqua”(in uscita in autunno) quasi interamente scritto da Lorenzo Vizzini, con la partecipazione di Mario Incudine sia come autore che come interprete. La produzione musicale è di Iacopo Pinna eLorenzo Vizzini mentre la direzione artistica del progetto è a cura di Barbara Catera.

“Sono mille persone diverse, fragile guerriera, timida esibizionista, patetica folle ed educata ribelle– racconta Angela-. Da queste mie infinite personalità e da un’incoerenza disarmante, che mi appartiene nel profondo, nasce questo ultimo progetto dal nome ‘Acqua’ di cui ‘I sensi’ è il primo singolo. Mi sono divertita moltissimo ad interpretare questo brano molto interessante e super sfrontato.La protagonista non è una donna che non sa gestire le sue voglie, non è una donna che non sa dire no ma è una donna talmente donna che non vuole rinunciare e che quindi si lascia consapevolmente trascinare dai propri sensi, senza prendersi sul serio”.

Nel videoclip, in uscita a breve, Angela Nobile è una “007” che si prende gioco degli uomini per riempire le sue tasche di gioielli e preziosi: “una donna senza paura a cui non serve un uomo vicino per sentirsi tale ma le basta solo se stessa. È qui che torna la mia vera personalità, nel sentirmi talmente sicura e forte da non avere bisogno di un uomo vicino solo per sentirmi nel posto giusto. Quel tipo di donna che gli uomini evitano infatti, perché è quel tipo di donna che non lascia loro l’illusione di essere un Eroe; lo stesso tipo di donna che lotta da sempre contro le stupide idee che ci hanno messo in testa da bambine, per cui noi vestire di bianco e rosa giochiamo con le bambole, facciamo le faccende domestiche e aspettiamo che l’uomo dagli occhi azzurri sul suo cavallo bianco”.

L’album“Acqua”uscirà in autunno, la cantautrice siciliana spiega la scelta di questo titolo:“L’acqua è fredda o calde, dipende da quale è il suo contenitore, il suo spazio, dipende dalle stagioni, se di mare o di fiume, se dolce o salata, se di giorno o di notte.L’acqua è ovunque ed è tutto. È vita, è sete ed è fame! È pulita o sporca, limpida o torbida come il fango. È incazzata o cheta. L’acqua salva,bagna, idrata, fa respirare ma può anche distruggere, affogare, disperdere. Incontrollata ed incontrollabile ma indispensabile. L’acqua non conosce diga che possa fermarla. Filtra anche se da una millimetrica fessura lei filtra e va avanti. Occupa tutto lo spazio che le si dona, cambia forma, ha un fantastico suono ed anche un buon sapore volendo, un buon odore. A volte disseta a volte avvelena, a volte non sa di nulla.Ti ci puoi specchiare, ci puoi ballare, sentirti libero, procreare, dare alla luce un figlio e ci puoi anche morire. Come l’arte, come la musica ed un po’ anche come me! Come il bisogno sfrenato che ho di fare, come l’ambizione che mi corrode le budella, il desiderio di esprimere che mi mangia il cervello che supera anche le mille dighe che la mia saggezza si impone.

Angela Nobile inizia il suo percorso artistico quasi per gioco nell’estate 2007 quando scopre le sue doti vocali con il Maestro Barbara Catera che ancora oggi è per lei mentore, guida e insostituibile vocal coach. Da subito sperimenta generi diversi mettendosi in gioco in grandi contesti e arriva, per il suo primo provino agli studi della trasmissione tv “X Factor”. Partecipa a diversi concorsi canori raggiungendo sempre risultati gratificanti, come la fase finale del Festival di San Valentino a Terni nel 2009. Nel 2010 è all’interno dell’Accademia di Sanremo.Nel 2011 accede alla fase finale delle selezioni per “Amici”, il talent show diretto da Maria De Filippi. Dopo si dedica alla formazione di una band e dal 2012 si esibisce nella sua Sicilia. Nel 2012 realizza il primo videoclip, diretto da Rita Abela, con la canzone inedita “Ma l’amore cos’è”di Chiara Catera. In questo periodo inizia a prendere forma il progetto discografico“In bilico”.Nel 2013 si classifica nella terna finale al concorso “Cantagiro“. Nello stesso anno forma anche un trio jazz e uno acustico con i quali continua le esibizioni concertistiche. Nel 2014 approda a “The Voice of Italy”,il talent show di Rai 2, nel quale ha riscosso grandi consensi di pubblico e di critica. Nel team di J-AX, infatti, è stata apprezzata, oltre che per la penetrante vocalità, anche per il suo inconfondibile stile: connubio perfetto che fa di lei un’artista dal forte carattere. Sempre nel 2014 è la volta diRai 1 con Domenica In in cui sarà impegnata fino alla fine dell’anno. Nel 2015 ha partecipato ai concerti del suo Vocal coach JAX aprendo le date siciliane di Catania e Palermo con dei brani dello stesso vocale coach riarrangiati per l’occasione. Nel 2016 si è avvicinata anche al mondo del teatro e del musical dando vita, con altre colleghe, ad una compagnia teatrale e portando in scena una rivisitazione del famoso musical Fame e un testo inedito dal titolo LIFE nell’appena trascorsa estate 2017. Nel 2017 partecipa anche come concorrente del talent show diretto da Maria Defilippi, TU SI QUE VALES, ottenendo consensi da giudici e pubblico e arrivando alla fase finale della competizione. Sia a luglio sia ad agosto 2017 ha collaborato all’apertura dei concerti di JAX e Fedez al Teatro Greco di Taormina. Nell’autunno 2017 arriva tra i 60 semifinalisti di Sanremo Giovani con la direzione artistica di Claudio Baglioni.Nel gennaio 2018 esce con il suo singolo “Un vuoto al cuore” in programmazione nelle radio nazionali e regionali. Nel Marzo 2018 prende parte come attrice al Corto “Zagara e Cemento”,tratto dall’omonimo racconto di Aldo Mantineocon la regia di Paolo Grezzi.Nel Maggio 2018 esce su tutte le piattaforme digitali il suo secondo singolo “La vita in 2” (https://youtu.be/mol1F-0CKrQ) . Impegnata attualmente nella preparazione di un nuovo Musicaldal titolo “the Barnum circus”,tratto dal film uscito nell’inverno scorso “The greatest showman”, nel ruolo protagonista di Jenny Lind. Nel novembre 2018 esce su tutte le piattaforme digitali il suo terzo singolo“Vivere”https://youtu. be/pJWz4gdSbQw). Impegnata attualmente con la produzione del suo primo album “ACQUA”in uscita il prossimo autunno e nella preparazione del musical “ Rhapsody ”, con le musiche dei Queen, nel ruolo protagonista di Killer Queen.