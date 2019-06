Seminario Confartigianato a Matera

Per iniziativa della Confartigianato di Matera, in collaborazione con Eureka, si è svolto a Matera nel salone della Camera di Commercio un seminario informativo/formativo “INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEI SETTORI EDILE ED IMPIANTISTICO” smart Home, domotica, IoT, per il comfort, risparmio energetico, razionalizzazione dei costi, ristrutturazioni meno impattanti obblighi ed opportunità con i decreti “sblocca cantieri” e “CAM” (Criteri Ambientali Minimi). Un’iniziativa con l’obiettivo di favorire la crescita professionale, la competitività, lo sviluppo del territorio. Le imprese artigiane del settore costruzioni in provincia di Matera (secondo il registro della Camera di Commercio) al primo trimestre 2019 sono 1.027 (47 cessazioni e 23 nuove iscrizioni) di cui 638 si occupano di lavori edili e 375 specificatamente di edifici.

Per Rosa Gentile, Presidente Confartigianato Matera “quello delle costruzioni è un settore stravolto dall’innovazione tecnologica, di attività con interessanti prospettive di sviluppo e di maggiore competitività sul mercato”. Tra i temi affrontati tramite Confartigianato Antennisti ed Elettronici e le altre organizzazioni del settore, la Sicurezza e qualità nei materiali e in chi realizza gli impianti. Un seminario tecnico per illustrare in dettaglio il nuovo Codice appalti. Nella Direttiva UE 24/2014, che ha dato l’input al processo di riforma del mercato dei lavori pubblici nel nostro Paese, si evidenziava come gli appalti pubblici costituissero uno degli “strumenti necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.” La disciplina da scrivere avrebbe dovuto consentire l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici. Ma – lamentano gli artigiani – così non è e ci sono troppi ostacoli ed intralci. Sono intervenuti: Raffaella Pitrelli: Edilizia sostenibile e CAM – Responsabile settore edilizia/architettura Eureka, Antonello Manolio: Efficientamento impiantistico – Responsabile settore impianti Eureka Gian Maria Giammetta: Criteri e scenari dell’IoT – Responsabile settore tecnologie informatiche Eureka, Tiziano Ponzoni: Tecnologie domotiche ed IoT- Sales Manager Smartdhome Srl Dimostrazioni pratiche di componenti ed impianti domotici IoT per la smart Home