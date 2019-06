Asm. prelievo multiorgano all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Nelle Sale Operatorie dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera è stato effettuato un prelievo multiorgano a scopo di trapianto su di un sessantenne materano.

L’equipe di medici prelevatori è giunta durante la notte del 26 Aprile da Palermo ed è stato prelevato il fegato. Il trapianto in Sicilia è stato poi effettuato con successo ad un giovane ricevente nato nel 1996. Questo importante risultato clinico è stato conseguito in virtù del lavoro di tutto l’Ospedale a partire dalla Direzione Sanitaria, dalla Neurologia, dai Laboratori, dal personale di Sala Operatoria e dall’equipe della Terapia Intensiva Generale dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera diretta dal dr. Francesco Dimona e coordinata dal dr. Francesco Romito. Non è mancato come sempre il sostegno del Coordinamento Regionale Trapianti del dr. Angelo Saracino. Il direttore generale dell’Asm dr. Joseph Polimenti ringrazia tutti gli operatori sanitari e la famiglia del donatore che pur in un momento di estrema sofferenza ha effettuato un gesto di grande bontà e solidarietà. Egli ha dichiarato: “ Questo intervento dimostra ancora una volta la buona organizzazione della rete sanitaria coinvolta e l’estrema professionalità degli operatori. “